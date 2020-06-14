حسن مصطفى رئيسا شرفيا للجنة الأولمبية المصرية

أصبح حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، رئيسا شرفيا للجنة الأولمبية المصرية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا للتعبير عن الشكر والامتنان لحسن مصطفى.

وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن منح الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية لحسن مصطفى، يأتي كتقدير لدوره مع الرياضة المصرية ومكانته العالمية التي ساعدت الرياضة المصرية في العديد من الملفات الرياضية المختلفة لسنوات طويلة كان لها أثر كبير في الرياضة المصرية.

وقال هشام حطب "مجلس إدارة اللجنة الأولمبية استعرض كل ما قدمه حسن مصطفى للرياضة المصرية بجانب مناصبه الدولية وأهمها رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، والإنجازات الكبيرة التي حققها خلال هذا المشوار الطويل، وتكريمه من اللجنة الأولمبية المصرية ومنحه الرئاسة الشرفية تقديرا لمجهوداته الطويلة والممتده لسنوات طويلة".

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أضاف "خاطبنا اللجنة الأولمبية الدولية لإطلاعها على حفل تكريم حسن مصطفى الذي أُقيم في ٤ مارس ٢٠٢٠ وشكره وتقديره لدوره في الحركة الأولمبية في مصر وكذلك مسيرته الرياضية الطويلة مما يتضمن إخلاصه في خدمته لبلده مصر ثم الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاءه".

وأشار هشام حطب "أوضحنا خلال الخطاب بأن اللجنة الاولمبية المصرية منحت حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسكرتير العام السابق للجنة الاولمبية المصرية، لقب الرئيس الشرفي للجنة الاولمبية المصرية مدى الحياة".

وأوضح حطب "التكريم بمثابة رسالة شكر لحسن مصطفى على جهوده التي بذلها خلال حياته التي كرسها للرياضة، مما أسفر عن مساهمات ناجحة للرياضة في مصر خاصة وفي العالم عامة".

واختتم "التكريم كان منذ شهر مارس الماضي في حفل كبير أقيم بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والشخصيات العامة، كانت على قدر الحدث وأهمية منح حسن مصطفى الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية، تقديرا لدوره الكبير وإنجازاته الدولية التي حققها وكان لها دور في رفع راية مصر، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يقدر ويثمن دور كل الرموز التي ساهمت في إثراء الحياة الرياضية المصرية ودعم الرياضة المصرية سواء على المستوى الرياضي أو الإداري".

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