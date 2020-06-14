حسن مصطفى رئيسا شرفيا للجنة الأولمبية المصرية
الأحد، 14 يونيو 2020 - 21:54
كتب : عاطف شادي
أصبح حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، رئيسا شرفيا للجنة الأولمبية المصرية.
وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا للتعبير عن الشكر والامتنان لحسن مصطفى.
وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن منح الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية لحسن مصطفى، يأتي كتقدير لدوره مع الرياضة المصرية ومكانته العالمية التي ساعدت الرياضة المصرية في العديد من الملفات الرياضية المختلفة لسنوات طويلة كان لها أثر كبير في الرياضة المصرية.
وقال هشام حطب "مجلس إدارة اللجنة الأولمبية استعرض كل ما قدمه حسن مصطفى للرياضة المصرية بجانب مناصبه الدولية وأهمها رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، والإنجازات الكبيرة التي حققها خلال هذا المشوار الطويل، وتكريمه من اللجنة الأولمبية المصرية ومنحه الرئاسة الشرفية تقديرا لمجهوداته الطويلة والممتده لسنوات طويلة".
رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أضاف "خاطبنا اللجنة الأولمبية الدولية لإطلاعها على حفل تكريم حسن مصطفى الذي أُقيم في ٤ مارس ٢٠٢٠ وشكره وتقديره لدوره في الحركة الأولمبية في مصر وكذلك مسيرته الرياضية الطويلة مما يتضمن إخلاصه في خدمته لبلده مصر ثم الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاءه".
وأشار هشام حطب "أوضحنا خلال الخطاب بأن اللجنة الاولمبية المصرية منحت حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسكرتير العام السابق للجنة الاولمبية المصرية، لقب الرئيس الشرفي للجنة الاولمبية المصرية مدى الحياة".
وأوضح حطب "التكريم بمثابة رسالة شكر لحسن مصطفى على جهوده التي بذلها خلال حياته التي كرسها للرياضة، مما أسفر عن مساهمات ناجحة للرياضة في مصر خاصة وفي العالم عامة".
واختتم "التكريم كان منذ شهر مارس الماضي في حفل كبير أقيم بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والشخصيات العامة، كانت على قدر الحدث وأهمية منح حسن مصطفى الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية، تقديرا لدوره الكبير وإنجازاته الدولية التي حققها وكان لها دور في رفع راية مصر، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يقدر ويثمن دور كل الرموز التي ساهمت في إثراء الحياة الرياضية المصرية ودعم الرياضة المصرية سواء على المستوى الرياضي أو الإداري".
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