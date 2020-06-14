رسميا - حرس الحدود يضم لاعب جمهورية شبين

أعلن نادي جمهورية شبين، انتقال مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب الفريق إلى نادي حرس الحدود.

وصرح سيف عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمهورية شبين لـFilGoal.com: "اللاعب من قطاع الناشئين بالنادي وتم تصعيده منذ ثلاثة مواسم مع الفريق الأول ويعد من العناصر الأساسية للفريق الأول رغم أنه يبلغ من العمر 22 عاما".

وأضاف "تلقي اللاعب أكثر من عرض بالدوري الممتاز الصيف الماضي وكانت هناك متابعة مستمرة له".

ونشر نادي جمهورية شبين، بيانا رسميا عبر صفحتة الرسمية، وجاء كالتالي.

وافق مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين برئاسة النائب أحمد الخشن على انتقال مصطفى عبد الرؤوف الشهير بزيكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي حرس الحدود.

وجاء قرار المجلس حفاظا على مستقبل اللاعب الذي تألق مع الفريق خلال السنوات الأخيرة ولم يدخر جهدا لصالح النادي.

وقد سارت المفاوضات بين إدارة جمهورية شبين وإدارة حرس الحدود بشكل متميز نظرا للعلاقة الطيبة التى تجمع الطرفين وتقديرا لظروف اللاعب.

وكان زيكو قد التحق بالتجنيد مؤخراً لتأدية الخدمة العسكرية.

الجدير بالذكر أن عقد انتقال اللاعب تضمن بندا يقضي بحصول نادي الجمهورية على نسبة 25% من قيمة إعارة أو بيع اللاعب لأي ناد آخر داخليا أو خارجيا خلال السنوات القادمة لحفظ حقوق نادي الجمهورية في اللاعب الذي تربى في صفوف قطاع الناشئين حتى مشاركته وتألقه مع الفريق الأول.

من جانبه أكد النائب أحمد الخشن رئيس نادي جمهورية شبين أن مجلس الإدارة إتخذ قرارا حاسما منذ بداية المفاوضات بعدم الوقوف ضد مستقبل اللاعب بمجرد طلب نادي حرس الحدود التعاقد مع زيكو وذلك حتى يشارك معه في الدوري الممتاز مشددا على أن النادي لا يقف أبدا ضد أبناءه ولا يتعنت في إتخاذ أى قرار يصب في صالحهم.

هذا وقد انتهت كافة إجراءات انتقال اللاعب ظهر اليوم بمقر النادي في حضور مندوب رسمي من نادي حرس الحدود ومحمود الخياط أمين صندوق نادي الجمهورية وسيف عبد العزيز ومصطفى بسيوني عضوا المجلس ومحمد معوض المدير التنفيذي وياسر سعفان المدير الإداري للفريق الأول.

ويتمنى نادي الجمهورية كل التوفيق لمصطفى زيكو في مسيرته القادمة.

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