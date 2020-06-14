فرق الممتاز (ب) تحدد مصيره - مجموعة القاهرة ما بين الإلغاء والاستمرار وتعويض المتضررين

هل يٌلغى دوري الدرجة الثانية لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية دوري الدرجة الثانية على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير المسابقة.

FilGoal.com يتواصل مع مسؤولي أندية الدرجة الثانية، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.

مجموعة القاهرة

بين اقتراح بصعود فريقين في حالة الإلغاء أو استكمال النشاط وإلغاء الهبوط وزيادة أندية المجموعة في الموسم الجديد.

وجهت دعوة لعدد من الأندية للاجتماع في نادي الترسانة لعمل لجنة مفوضة برئاسة محمد الطويلة رئيس نادي النجوم والتي أصدرت بيانا إلى اللجنة الخماسية تطالب خلاله بتغيير اللائحة.

يتصدر نادي سيراميكا ترتيب مجموعة القاهرة ويأتي بعده الداخلية في المركز الثاني، وتقدم الثنائي باقتراح رسمي بصعود أول فريقين من كل مجموعة في الدرجة الثانية وإلغاء الهبوط في حال إلغاء الدرجة الثانية أو حتى استكمال النشاط حتى لا يضيع مجهودهم طوال الموسم والتزامهم بقرارات الدولة.

وهنا يقدم لكم FilGoal.com آراء بعض أندية مجموعة القاهرة بشأن مصير دوري الدرجة الثانية.

نادي بتروجت

يحتل بتروجت المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 29 نقطة.

وقال مجلس إدارة بتروجت لـFilGoal.com: "استكمال الدوري نراه ضروريا نظرا لأن كل الأندية أنفقت الكثير من الأموال هذا الموسم".

"ونقترح إقامة دورة رباعية أو ثلاثية بين الفرق المتصدرة".

"وإذا كان الجميع سيوافق على قرار الإلغاء فيجب أن يكون هناك قرارات تعويضية بصعود أول كل مجموعة على الأقل".

"وإذا كان القرار النهائي غير مناسب لنا سنتقدم بشكوى".

نادي القناة

القناة يحتل المركز السابع في المجموعة برصيد 22 نقطة.

وقال محمد عناني عضو مجلس إدارة نادي القناة لـFilGoal.com: "نحن مع قرار إلغاء النشاط الرياضي بسبب صعوبة عودة النشاط وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم قدرة معظم أندية المجموعات على تحمل هذه الأمور".

"وفي حالة إلغاء الموسم يجب أن يكون القرار كأن شيئا لم يكن لأنن في موسم استثنائي".

"وإذا وافقت أغلب الأندية على عودة النشاط سنوافق ونحترم رأيهم".

نادي النصر

النصر يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وقال أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر لـFilGoal.com: "قرارنا هو إلغاء النشاط لأن لا يوجد ضمانات تضمن سلامة اللاعبين".

"موقفنا آمن في الجدول وليس لنا أي مصلحة".

"والخطة الطبية التي تم وضعها من اللجنة الخماسية تضمن فقط سلامة لاعبي أندية الدوري الممتاز ولا تضمن أي شيء لأندية المظاليم".

"كذلك لا يوجد تعهد كتابي من اللجنة أو المسؤولين لضمان سلامة اللاعبين، ويجب أن يكون هناك دراسة لشكل الجدول في الموسم المقبل بدلا من 12 فريقا لكل مجموعة".

"وفي النهاية سنلتزم بقرار الأغلبية من الأندية".

نادي الزرقا

ويحتل الزرقا المركز الـ12 والأخير برصيد 9 نقاط.

وقال سمير موسى رئيس نادي الزرقا لـFilGoal.com: "قرارنا هو إلغاء الموسم بسبب الظروف الصحية والحالة التي نعيشها جميعا".

"ويجب التجهيز للموسم الجديد ولكن سنلتزم بالقرارات التابعة للدولة، اللائحة كانت تنص على صعود فريق أو فريقين ويجب أن تنفذ لأن الأندية لها حق في التاهل".

"أو يتم تنظيم دورة رباعية بين الأندية المتصدرة لكل مجموعة على نفقتهم الخاصة في ملاعب وفنادق محددة".

"مع إلغاء الهبوط لعدم استكمال المسابقة والرغبة في زيادة عدد أندية المجموعة".

نادي منتخب السويس

ويحتل منتخب السويس المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

وقال ميدو هلال رئيس نادي منتخب السويس لـFilGoal.com: "يجب إلغاء الدوري بسبب الحالة البدنية وابتعاد اللاعبين عن ممارسة النشاط لأكثر من 3 شهور".

"كما ستتحمل الأندية نفقات مالية كبيرة في حالة عودة الدوري، لذلك بداية موسم جديد هو الأفضل حاليا".

"لن نعترض على صعود أحد الأندية أو عمل دورة رباعية ولكن يجب النظر لتحديد شكل الموسم الجديد ودوري المحترفين من الصعب تنفيذه".

"ويجب أيضا زيادة عدد أندية كل مجموعة بدلا من 12 فريقا".

جمهورية شبين

ويحتل شبين المركز السادس برصيد 22 نقطة.

وقال سيف عبد العزيز عضو مجلس إدارة شبين لـFilGoal.com: "قرارنا هو إلغاء الدوري نظرا للأسباب الفنية والصحية وسفر اللاعبين وأخذ عينات من كل لاعب وكل هذه أمور صعبة للغاية".

"كذلك احتكاك اللاعبين في المباراة سواء عند الاحتفال أو الاعتراض سيكون سيئا".

"نحتاج لمدة شهر ونص لعودة النشاط إذا فلنبدأ الموسم الجديد".

"وفي حالة اتخاذ قرارا غير مناسب بالنسبة لنا من الوارد التقدم بشكوى ضده".

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