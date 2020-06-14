هل اشتقتم له؟.. هازارد أساسي في تشكيل ريال مدريد أمام إيبار

الأحد، 14 يونيو 2020 - 19:06

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد

في الحقيقة نحن اشتقنا لكرة القدم، فماذا عنكم أنتم؟ هل اشتقتم لها؟ هل اشتقتم لرؤية ريال مدريد؟ إذا لقد حان الموعد.

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة إيبار اليوم الأحد في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد شهد عودة إدين هازارد للظهور من جديد بعد غيابه قبل فترة توقف المسابقة الإسبانية بسبب الإصابة.

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آخر ظهور لـ هازارد مع ريال مدريد كان في شهر فبراير الماضي وتعرض لإصابة أمام ليفانتي ليغيب عن الكلاسيكو وعن مواجهة ريال بيتيس، إلا أن فترة التوقف جاءت إيجابية لإدين ليعود للمشاركة من جديد.

واعتمد زيدان على الشاب رودريجو في الهجوم مع هازارد وكريم بنزيمة، بينما أبقى على فالفيردي على مقاعد البدلاء ليدفع بالثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو في الوسط.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد بالكامل:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو.

الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس.

الهجوم: رودريجو - بنزيمة - هازارد.

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