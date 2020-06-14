الجزيرة: لا داعي لتغيير مدربنا لنفاوض فايلر.. وكينو لا يساوي 10 ملايين يورو

حسم عايض مبخوت عضو مجلس إدارة الجزيرة الإماراتي حقيقة اهتمام ناديه بالتعاقد مع ريني فايلر المدير الفني للأهلي، والبرازيلي كينو لاعب بيراميدز.

صرح عايض عبر إذاعة أون سبورت "مدربنا الهولندي مارسيل كايزر مستمر معنا للموسم الجديد، مقتنعون به جدا، لديه تجربة جيدة في هولندا والبرتغال".

وأكد "لا يوجد أي تفاوض مع فايلر، نحترم علاقتنا بالأهلي وكل الأندية المصرية، لم نتحدث مع أي شخص، ولا داع من الأساس لتغيير مدربنا الهولندي".

وبشأن إمكانية شراء كينو نهائيا، رد مبخوت "هناك تواصل مع سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، ولكن لم نتطرق لأي أرقام مالية، وما يتردد بشأن عروض لشرائه مقابل 10 ملايين يورو فهو مبلغ غير منطقي، لا يمكن أن يطلب في لاعب يتبقى على انتهاء تعاقده موسم واحد".

وواصل "كينو لاعب مميز لا يختلف عليه اثنان، فهو قيمة وإضافة فنية، ولكنه أصيب مرتين مما أثر على مردوده وعطائه".

وأوضح مسؤول الجزيرة الإماراتي "أعلى رقم دفعناه لضم لاعب هذا الموسم مليون يورو.. لذا 10 ملايين يورو رقم بعيد وليس منطقيا".

وأشار في ختام تصريحاته "خلال أسبوع سيعقد اجتماع للجنة الفنية بالنادي لحسم مصير اللاعبين الأربعة الأجانب بصفوف الفريق".

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