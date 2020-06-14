لا فوز منذ 112 يوما.. أتليتكو يتعثر مجددا بتعادل مع بلباو

الأحد، 14 يونيو 2020 - 15:57

كتب : FilGoal

أتليتكو

تعادل أتليتكو مدريد للمباراة الثالثة تواليا في الدوري الإسباني بعدما انتهت مباراته ضد مضيفه أتليتك بلباو بهدف لمثله يوم الأحد في الجولة 28.

واستمر أتليتكو بلا فوز في الدوري منذ 23 فبراير الماضي وظل سادسا في ترتيب البطولة ورصيده 46 نقطة بينما بلغ بلباو 38 نقطة واستمر عاشرا.

وكانت المباراة متكافئة مع أفضيلة نسبية للمضيف لكن فريق روخيبلانكوس حاول الظفر بها في الدقائق الأخيرة واصطدم بتألق أوناي سيمون حارس بلباو الذي منح فريقه التعادل في ملعب سان ماميس.

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وتقدم بلباو بهدف إيكار مونيايين في الدقيقة 37 بعد متابعة الأخير للكرة العرضية الممررة من اليسار، ثم أدرك أتليتكو التعادل سريعا في الدقيقة 39 بهدف دييجو كوستا الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على يمين سيمون.

ويحل أتليتكو ضيفا على أوساسونا يوم الأربعاء بينما يلعب بلباو ضد مضيفه إيبار.

والمباراة كانت الأولى للناديين منذ جائحة كورونا التي أوقفت الكرة في إسبانيا 3 أشهر تقريبا.

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