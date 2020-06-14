المقاولون يرد على تقارير ربطت عماد النحاس بـ بيراميدز.. ويطلب استئناف الدوري

حسم محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون حقيقة ما تردد بشأن اهتمام نادي بيراميدز بالتعاقد مع عماد النحاس المدير الفني لفريق ذئاب الجبل.

قال عادل عبر إذاعة أون سبورت "النحاس ملتزم معنا بدون تعاقدات، ولم يبلغنا بشيء، ولا أصدق هذا الكلام، لأن عماد ليس الشخصية التي تتفق مع طرف آخر دون علمنا".

وأوضح "عقد النحاس مستمر لنهاية الموسم المقبل، ولا يوجد أي شروط جزائية، وما يتردد شائعات مغرضة من بعض المندسين هدفها البلبلة، لأن الكلام ينقل للاعبين".

وبسؤاله عن إمكانية قبول التفاوض مع بيراميدز بشأن عماد النحاس، رد محمد عادل "غير مقبول منهم ومنا ومن عماد النحاس".

وأشار في سياق آخر "نطالب باستئناف بطولة الدوري، لأننا صرفنا أموالا طائلة، وسعيا للمشاركة في بطولة إفريقية، ومن حق الجميع إبداء رأيه وفقا لتصوره".

ونوه "الكثافة في ملاعب كرة القدم ليست بنفس المستوى في المصانع والشركات والمشروعات، ومع الالتزام بالاحترازات الطبية التي حددتها الدولة، سنصل لبر الأمان".

وأوضح المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون "استئناف الدوري قرار دولة، ولا يوجد نص باللائحة يجيز تصويت الأندية على مصير بطولة الدوري".

وأتم في سياق متصل "لم نحسم أي قرار بشأن معروف يوسف ولم نتفاوض مع الزمالك حتى الآن بشأنه، فالأمور كلها متوقفة على مصير بطولة الدوري للموسم الجاري".

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