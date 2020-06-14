بسبب دورها الملموس في المناصب الدولية.. وزير الرياضة يكرم آية مدني ويدعوها للجنة المشروع القومي

الأحد، 14 يونيو 2020 - 15:36

كتب : FilGoal

تكريم آية مدني من وزارة الرياضة

كرّم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، اللاعبة آية مدني لاعبة منتخب مصر السابق للخماسي الحديث لدورها الملموس في مناصبها الدولية.

وتتولى آية منصب عضو لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع اللاعبة، أكد خلاله على دعم الوزارة لها، والاستفادة من خبراتها بمشاركتها في لجنة المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي لاكتشاف الموهوبين رياضياً، والذي تتبناه الوزارة، وكذا مشاركتها في عضوية اللجنة العلمية للوزارة.

أخبار متعلقة
وزير الإعلام: ننتظر نتائج الفتح التدريجي لقطاع الرياضة.. قد يترتب عليه استئناف الدوري بدون جمهور وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 وزير الرياضة: المناوشات بين الأهلي والزمالك لن تستمر.. لابد أن يكون هناك حدودا وزير الرياضة: أغسطس الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي.. وقرار حاسم الأسبوع المقبل

وشدد أشرف صبحي على حرص الوزارة للإستفادة من الخبرات المتراكمة لدي اللاعبين الدوليين السابقين الذين أعطوا الكثير لمصر في مختلف الألعاب.

وذلك بما يعود بالنفع على تطوير أداء اللاعبين المصريين، واكتشاف الموهوبين منهم، ووضع خطط إعدادهم بالشكل الأمثل لتحقيق الانجازات في مختلف المحافل الدولية.

طالع أيضا

عودة برشلونة.. هل وجد سيتيين الحل في العزل؟

هالاند ينتقد التحكيم

موقف الاتحاد من استئناف أو إلغاء الدوري

أية مراكز طلب كارتيرون تدعيمها في الزمالك؟

آل الشيخ يرد على مسؤول الأهلي السابق بشأن تبرعات الأول للنادي

اتحاد الكرة: لن نلجأ لتصويت لحسم موقف الدوري

أشرف صبحي أية مدني وزير الرياضة
نرشح لكم
أخر الأخبار
المقاولون يحسم موقفه بشأن ارتباك اسم النحاس بـ بيراميدز.. ومطالبة باستئناف الدور 4 دقيقة | مصر
بسبب دورها الملموس في المناصب الدولية.. وزير الرياضة يكرم آية مدني ويدعوها للجنة المشروع القومي 13 دقيقة | رياضات أخرى
نائب رئيس الزمالك: القيمة الاقتصادية للنادي كانت "تحت الصفر" قبل مرتضى منصور 25 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: لم نحسم تتويج الأهلي بالدوري حال إلغاء الموسم.. والانتخابات قد تقام في أغسطس 32 دقيقة | الدوري المصري
عبد النادر المحترف المصري بـ NBA: أسعى لتحقيق طموحاتي مع المنتخب.. وأتمنى زيادة المحترفين ساعة | رياضات أخرى
نقاش أكثر عقلانية بين فكرتي استئناف أو إلغاء الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
تقرير تونسي: بعد شكوى الأهلي.. النجم يسعى لغلق ملف كوليبالي خوفا من العقوبات 2 ساعة | مصر
وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 2 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 3 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 4 الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق
قد ينال إعجابك