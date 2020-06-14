عبد النادر المحترف المصري بـ NBA: أسعى لتحقيق طموحاتي مع المنتخب.. وأتمنى زيادة المحترفين

يسعى عبد الرحمن نادر - الشهير بـ عبد النادر - المحترف المصري في نادي أوكلاهوما سيتي بدوري المحترفين الأمريكي NBA، لتحقيق طموحاته مع منتخب مصر والعودة بعد فترة إيقاف طويلة بسبب فيروس كورونا.

وأجرى نادر حوار فيديو مطول مع الصحفيين بمشاركة FilGoal.com عبر "كونفرانس" بالتعاون بين الاتحاد المصري لكرة السلة والسفارة الأمريكية في مصر.

وقال نادر: "ربما لا أتذكر كثيرًا عن طفولتي في مصر، لكني احتفظت باللغة العربية التي تعملتها واعتدت على التحدث بها في سنواتي الأولى، مع ذلك لازلت أشعر بالارتياح كلما زرت مسقط رأسي في حي سموحة بالإسكندرية".

وأضاف "هناك بعض التغييرات الطفيفة منذ غادرت إلى الولايات المتحدة التي التحقت فيها بواحدة من المدارس في ولاية شيكاغو، والتي تعلمت فيها كثيرًا وصرت الرجل الذي أنا عليه الآن، حيث أستوعب هاتين الثقافتين المختلفتين".

وبالحديث عن منتخب مصر قال نادر: "آمل في المشاركة ضمن لاعبي الفريق المصري في دورة الألعاب الأوليمبية العام المُقبل، وبالفعل شاركت مع الفريق في ثلاث مواسم صيفية في الأعوام السابقة، وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي مع زملائي في المنتخب".

وتابع "سأحاول تقديم أفضل ما لديّ خلال مشاركتي مع المنتخب المصري لكرة السلة، سأحاول دعم الفريق لنقوم معًا بتقديم إنجاز كبير".

وأوضح نادر "يجب أن نفكر في كيفية تحقيق النجاح، وفي الحقيقة أنا لا أشاهد الكثير من المباريات المحلية في الدوري المصري أو غيره، لذا لا يُمكنني الخوض في أسباب نجاح أو فشل البعض، لكن ما يُمكن أن أقوله بالنسبة للفريق المصري هو أن اللاعبين يجب أن يقوموا بالتدريب المستمر واكتساب المهارات وجعل أنفسهم أفضل حتى ولو لم يكن هناك موسم للمباريات".

وعن إمكانية تواجد مصريين في NBA أجاب "سؤال صعب، فلكي أكون صادقًا أنا لم أشاهد مباريات محلية أو لاعبين بما يكفي لأجيب عن هذا، فخلال الموسمين الصيفيين السابقين كنت أتدرب".

وأضاف نادر "أرى أن هناك الكثير من اللاعبين من حقهم أن يجتهدوا ويشقوا طريقهم للعب في دوري كرة السلة الأمريكي، والصغار من حقهم أن يقوموا بأية تطلعات لأنفسهم ومستقبلهم ويعملون لتحقيقها".

وشدد "في الحقيقة أعتقد أن المشكلة في مصر تكمن في عدم الاهتمام الكافي بكرة السلة أو لاعبيها واستغلال مهاراتهم وقدراتهم. كرة القدم هي اللعبة الأولى التي يتم تسخير كافة الإمكانيات من أجلها ويقوم أغلب الناس بتشجيعها".

وبالحديث عن فترة التوقف أوضح "قضيتها وحيدًا بسبب إجراءات الحجر الصحي لفيروس كورونا".

وتابع "قضيت أغلب الوقت أشاهد التلفاز؛ بخلاف هذا أمارس بعض التدريبات البسيطة في المنزل وحاولت خلال هذه الفترة الحفاظ على لياقتي البدنية".

وأتم تصريحاته "أشتاق للعودة مجددا إلى الملعب".

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