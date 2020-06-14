تقرير تونسي: بعد شكوى الأهلي.. النجم يسعى لغلق ملف كوليبالي خوفا من العقوبات

يسعى نادي النجم الساحلي لغلق ملف لاعبه سليماني كوليبالي خوفا من عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد شكوى الأهلي، وفقا لصحيفة الشروق التونسية.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي بسبب عدم التزام النجم الساحلي بالاتفاق.

واتفق كل من الأهلي والنجم على حصول الأحمر على مليون و400 ألف دولار على أقساط مقابل السماح بقيد كوليبالي في النادي التونسي.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن إدارة النجم تدرس إغلاق الملف وتسليم الأهلي دفعة أولى لإنهاء الأمر خوفا من العقوبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم يجهز مبلغ 600 ألف دولار لدفعها للأهلي خلال الأيام المقبلة.

وكان عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي كان قد قال في وقت سابق عبر قناة النادي التليفزيونية:"في البداية اقترح مسؤولو النجم الساحلي سداد 900 ألف دولار على 5 سنوات، ولكن تمسكنا بحقنا التام في الغرامة التي فرضها الاتحاد الدولي بقيمة مليون و400 ألف دولار".

وأضاف "هذا ليس انتقاما من اللاعب أو عملية تجارية قيد التفاوض، ولكن طالما جاءني حق، لماذا أفرط به؟".

وحسبما علم FilGoal.com وقتها فإن الأهلي سيحصل على 200 ألف دولار خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

أما القسط الثاني فتبلغ قيمته 400 ألف دولار وسيحصل عليه الأهلي في شهر يوليو من عام 2020.

وسيحصل الأهلي على 400 ألف دولار أخرى في القسط الثالث في شهر يناير من عام 2021، ومثلهم في شهر يوليو.

لكن النجم الساحلي لم يلتزم بالسداد وهو ما دفع الأهلي لتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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