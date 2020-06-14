وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021

ناقش أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للبطولة في يناير المقبل، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

حضر الاجتماع حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومجموعة من قيادات الوزارة رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة، ومسئولي شركة برزنتيشن وشركة تذكرتي.

واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، الإجراءات المتعلقة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للبطولة في الأوقات المحددة، وتسليمها خلال شهر أكتوبر المقبل، وكذا مناقشة الخطوات المقرر اتخاذها بشأن تفاصيل تذاكر الطيران والإقامة والإعاشة، والانتقالات للمنتخبات المشاركة والوفود الرسمية، وكافة الاجراءات اللوجستية الخاصة بالبطولة.

وبحث الاجتماع مع مسئولي شركة برزنتيشن التصورات الخاصة بحفل قرعة مونديال اليد المزمع إقامته بمتحف الحضارات المصرية، وكذا حفلتي الافتتاح والختام للبطولة، كما تم التطرق للحديث حول ما تم التوصل إليه من إجراءات تنسيقية مع شركة "تذكرتي" فيما يخص أعداد تذاكر المباريات ودرجاتها، وتقوم اللجنة المنظمة بتزويد شركة "تذكرتي" بجدول جميع المباريات حتى تقوم الشركة من جانبها بتقديم تصور كامل مرفق به الأسعار المقترحة للتذاكر.

ومن جانبه، لفت أشرف صبحي إلى المتابعة الأسبوعية مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد - مصر 2021، للاطمئنان على كافة الإجراءات والاستعدادات للبطولة، مشيراً إلى التنسيق مع السادة الوزراء أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والجهات المعنية؛ لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة الحرص على تحقيق النجاح للبطولة، وتنظيمها بشكل مميز يُبهر العالم؛ استكمالا لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى، وبفضل ما تتميز به الدولة المصرية من مقومات، وإمكانيات تؤهلها لتحقيق ذلك.

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