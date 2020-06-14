مواعيد مباريات الأحد 14-6-2020 والقنوات الناقلة – ريال مدريد.. وكوكا لتحديد بطل اليونان

يعود ريال مدريد بعد غياب ثلاثة أشهر من التوقف بعدما عادت الحياة إلى كرة القدم في أوروبا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 14 يونيو 2020، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإسباني

تختتم مباريات الجولة 28 من المسابقة بثلاث مباريات بعد العودة مرة أخرى عقب فترة التوقف.

تنطلق المباراة الأولى عندما يحل أتليتك بلباو ضيفا على أتليتكو مدريد في الثانية ظهرا، وتنقل المباراة على قناتي بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس 3.

وعلى نفس القنوات تذاع المباراة التي يستضيف فيها ريال مدريد فريق إيبار.

وتختتم المباريات باستضافة ريال سوسيداد فريق أوساسونا لتختتم الجولة 28 من مسابقة الدوري.

الدوري الألماني

تختتم مباريات الجولة 31 اليوم الأحد بمباراتين ليتبقى ثلاث جولات فقط على نهاية المسابقة.

يستضيف فريق ماينتس، أوجسبورج في الثالثة والنصف عصرا على قناة بي إن سبورتس 5.

كما تذيع نفس القناة مباراة شالكة الذي يستضيف باير ليفركوزن في السادسة مساء.

الدوري اليوناني

تقام اليوم الأحد مباراتين من مباريات تحديد بطل الدوري اليوناني.

ويستضيف فريق أوميلوس فيلاثلون، آيك أثينا في السادسة والربع مساء.

بينما يلعب أولمبياكوس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا في الثامنة والنصف أمام أريس.

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