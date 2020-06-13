عودة الدوري التركي.. النني يشارك في خسارة تاسعة لـ بيشكتاش

شارك محمد النني لاعب منتخب مصر في خسارة فريقه بيشكتاش في عودة الدوري التركي من جديد.

وخسر بيشكتاش بثنائية مقابل هدف أمام أنطاليا سبور في الجولة الـ 27 من الدوري التركي.

ولعب النني أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها وحصل على بطاقة صفراء بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

أنطاليا سبور تقدم أولا بهدف في الدقيقة 15 عن طريق جوميز من ضربة رأس بعد عرضية أمام المرمى.

وفي الدقيقة 35 استغل أميلتون دا سيلفا تمريرة متقنة قبل أن يمر من مدافع بيشكتاش ويسدد بإتقان في الشباك. شوط أول انتهى بتأخر بيشكتاش بهدفين مقابل لا شيء.

هدف بيشكتاش الوحيد جاء في الدقيقة 69 عن طريق أدم لياييتش من تسديدة أرضية قوية بعد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء.

لكن هدف لياييتش لم ينقذ بيشكتاش من تلقي الخسارة التاسعة في الدوري هذا الموسم.

وتجمد رصيد بيشكتاش عند النقطة 44 في المركز الخامس، بينما وصل أنطاليا سبور للنقطة 33 في المركز التاسع.

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