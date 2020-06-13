عودة الدوري التركي.. النني يشارك في خسارة تاسعة لـ بيشكتاش

السبت، 13 يونيو 2020 - 22:42

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

شارك محمد النني لاعب منتخب مصر في خسارة فريقه بيشكتاش في عودة الدوري التركي من جديد.

وخسر بيشكتاش بثنائية مقابل هدف أمام أنطاليا سبور في الجولة الـ 27 من الدوري التركي.

ولعب النني أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها وحصل على بطاقة صفراء بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

أخبار متعلقة
النني يحافظ على مركزه.. أساسي مع بيشكتاش أمام أنطاليا في عودة الدوري التركي تقرير تركي: بشكتاش يقنع النني بالبقاء في اللحظة الأخيرة بعد ضغوط من أرسنال تقرير تركي: رحيل النني لن يكون مفاجأة.. سيكلف بشكتاش 20 مليون يورو تقارير: النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش على خطى كاريوس

أنطاليا سبور تقدم أولا بهدف في الدقيقة 15 عن طريق جوميز من ضربة رأس بعد عرضية أمام المرمى.

وفي الدقيقة 35 استغل أميلتون دا سيلفا تمريرة متقنة قبل أن يمر من مدافع بيشكتاش ويسدد بإتقان في الشباك. شوط أول انتهى بتأخر بيشكتاش بهدفين مقابل لا شيء.

هدف بيشكتاش الوحيد جاء في الدقيقة 69 عن طريق أدم لياييتش من تسديدة أرضية قوية بعد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء.

لكن هدف لياييتش لم ينقذ بيشكتاش من تلقي الخسارة التاسعة في الدوري هذا الموسم.

وتجمد رصيد بيشكتاش عند النقطة 44 في المركز الخامس، بينما وصل أنطاليا سبور للنقطة 33 في المركز التاسع.

طالع أيضا

الزمالك يجدد عقد كارتيرون

حسنية أغادير يرد على تقارير انتقال لاعبيه إلى الزمالك والأهلي

كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن الدوري؟

مصر للمقاصة يوضح لماذا يريد إلغاء الدوري

وائل جمعة قبل الأهلي

محمد النني بيشكتاش
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري لـ في الجول: جلسة خلال أيام لتجديد عقد أحمد مسعود 8 دقيقة | الدوري المصري
عودة الدوري التركي.. النني يشارك في خسارة تاسعة لـ بيشكتاش 32 دقيقة | أوروبا
بعد انتظار دام 109 يوما.. ميرتينز الهداف التاريخي لـ نابولي ساعة | أوروبا
لايف في الجول - إيهاب أمين: القيعي كان حاسما للانضمام للأهلي.. وأفضل الفوز بالدوري ساعة | رياضات أخرى
مباشر في إسبانيا - مايوركا (0) (2) برشلونة.. دخول راكيتيتش ساعة | أوروبا
تشكيل برشلونة – ميسي أساسي وسواريز احتياطي أمام مايوركا 2 ساعة | أوروبا
فرق الممتاز (ب) تُحدد مصيره - مجموعة الصعيد بين الاستئناف والإلغاء والتصعيد 2 ساعة | مصر
أطفال بايرن ينتصرون على جلادبخ ويضعونه على بُعد 3 أيام من لقب الدوري الثلاثين 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 2 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 3 فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن 4 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي
قد ينال إعجابك