في الجول يكشف تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك.. "بنود كورونا" وجلسة الصفقات

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تمديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسم جديد مع النادي، فما هي تفاصيل العقد؟

وعلم FilGoal.com أن كارتيرون سيحصل على راتب 95 ألف دولار شهريا بزيادة بنسبة 20% عن راتبه في العقد الأول مع الزمالك.

العقد الجديد سيبدأ مع بداية شهر يوليو المقبل، على أن يكون لمدة سنة ولكن مع الوضع في الاعتبار لاستمرار الموسم الجديد لفترة بعد نهاية العقد، وقتها سيستمر المدرب بشكل طبيعي، حسبما علم FilGoal.com.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك على وضع بنود خاصة تحت عنوان "بنود كورونا" لتأمين موقف ناديه، رفقة يحيى علي وكيل المدرب الفرنسي.

"بنود كورونا" تخص موعد استئناف النشاط الرياضي في مصر، ومواعيد الموسم الجديد. بنود لها علاقة بأمور مادية، وأيضا أمور إدارية مثل استمرار المدرب لنهاية الموسم الجديد، في حالة كان قد انتهى مدة عقده، وفقا لما كشفه FilGoal.com.

وجاء حرص الزمالك على توقيع كارتيرون على عقده الجديد اليوم السبت بدلا من انتظار معرفة مصير الدوري، احتراما للمدرب الذي كانت رغبته الأولى هي الاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.

انتهت جلسة العقد الجديد، والآن يتبقى جلسة أخرى وهي جلسة الصفقات.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد جلسة بين كارتيرون وأمير مرتضى ومجلس إدارة الزمالك لمناقشة احتياجات الفريق للموسم الجديد.

الجلسة ستشهد الحديث عن احتياجات الزمالك من صفقات جديدة، إلى جانب موقف المعاريين والراحلين عن النادي، حسبما علم FilGoal.com.

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باتريس كارتيرون تولى تدريب نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، خلفا لـ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدرب الصربي الذي بدأ الموسم رفقة الفريق الأبيض.

صاحب الـ49 عاما قاد الزمالك في 20 مباراة. فاز في 12 لقاء، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين.

المدرب الفرنسي قاد الزمالك للتتويج ببطولتي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي في شهر فبراير الماضي.

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