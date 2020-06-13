حسنية أغادير يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع البركاوي وأوبيلا

السبت، 13 يونيو 2020 - 14:21

كتب : محمد عبد العظيم

المهدي أوبيلا وكريم البركاوي

كشف الحبيب سيدينو رئيس نادي حسينة أغادير، حقيقة تفاوض فريقي الأهلي والزمالك مع كريم البركاوي والمهدي أوبيلا لاعبا الفريق.

كريم البركاوي

النادي : حسنية أغادير

المهدي أوبيلا

النادي : حسنية أغادير

الزمالك
الأهلي

وقال الحبيب سيدينو في تصريحات لـFilGoal.com: "لا يوجد أي مفاوضات مع الزمالك بشأن المهدي أوبيلا لاعب وسط الفريق، ولم يتحدث أحد من مسئولي الزمالك بشأن التعاقد مع اللاعب.

وأضاف "كل هذه الأخبار غير صحيحة حتى الآن، طالما أننا لم يصلنا أي عرض رسمي".

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المهدي أوبيلا لاعب وسط دفاعي مغربي يبلغ من العمر 27 عاما. وقد شارك هذا الموسم في 22 مباراة بين الدوري المغربي والكونفدرالية الإفريقية. سجل فيهم هدفا وحيدا وصنع 4 آخرين.

رئيس حسنية أغادير انتقل للحديث عن كريم البركاوي مهاجم الفريق والذي ارتبط بالانضمام إلى الأهلي، فقال "لم يحدث أي تواصل أيضا من النادي الأهلي للتعاقد مع كريم البركاوي خلال الفترة الماضية".

وأتبع "رغم تصريحات اللاعب بوجود اهتمام بضمه، لكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية حتى الآن".

وأتم "إذا توافرت عروض جيدة للاعبين، نحن لا نمانع رحيلهما بشرط أن تكون تلك العروض مناسبة لنا".

كريم البركاوي مهاجمة مغربي يبلغ من العمر 24 عاما. شارك هذا الموسم في 27 مباراة بين الدوري المغربي والكونفدرالية الإفريقية. سجل فيهم 16 هدفا وصنع هدفا واحدا.

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