جنش لـ في الجول: إصابتي بـ كورونا شائعة سخيفة
السبت، 13 يونيو 2020 - 20:00
كتب : أحمد شوقي صلاح
نفى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا.
وصرّح جنش عبر FilGoal.com: "إصابتي بـ كورونا؟ هذه شائعة سخيفة لا أعرف سببها".
وأضاف جنش: "أنا بخير تماما وملتزم بكل الإجراءات الصحية".
وواصل معلقا على الشائعة: "أشعر بالضيق من تلك الحسابات التي تحمل اسمي على تويتر وأخرجت تلك الشائعة".
وقام جنش عبر تويتر بإعادة نشر التغريدة الخاصة بالحساب الذي روّج الشائعة، وعلّق قائلا: "حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجوك منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه".
حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجوك منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه https://t.co/QOe7ElEeRO— Mahmoud Genish (@genish_mahmoud) June 13, 2020
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