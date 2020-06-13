جنش لـ في الجول: إصابتي بـ كورونا شائعة سخيفة

السبت، 13 يونيو 2020 - 20:00

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

نفى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا.

محمود جنش

النادي : الزمالك

الزمالك

وصرّح جنش عبر FilGoal.com: "إصابتي بـ كورونا؟ هذه شائعة سخيفة لا أعرف سببها".

وأضاف جنش: "أنا بخير تماما وملتزم بكل الإجراءات الصحية".

وواصل معلقا على الشائعة: "أشعر بالضيق من تلك الحسابات التي تحمل اسمي على تويتر وأخرجت تلك الشائعة".

وقام جنش عبر تويتر بإعادة نشر التغريدة الخاصة بالحساب الذي روّج الشائعة، وعلّق قائلا: "حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجوك منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه".

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