جنش لـ في الجول: إصابتي بـ كورونا شائعة سخيفة

نفى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

وصرّح جنش عبر FilGoal.com: "إصابتي بـ كورونا؟ هذه شائعة سخيفة لا أعرف سببها".

وأضاف جنش: "أنا بخير تماما وملتزم بكل الإجراءات الصحية".

وواصل معلقا على الشائعة: "أشعر بالضيق من تلك الحسابات التي تحمل اسمي على تويتر وأخرجت تلك الشائعة".

وقام جنش عبر تويتر بإعادة نشر التغريدة الخاصة بالحساب الذي روّج الشائعة، وعلّق قائلا: "حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجوك منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه".

حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجوك منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه https://t.co/QOe7ElEeRO — Mahmoud Genish (@genish_mahmoud) June 13, 2020

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