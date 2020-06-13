فرق الممتاز (ب) تُحدد مصيره - مجموعة الصعيد بين الاستئناف والإلغاء والتصعيد
السبت، 13 يونيو 2020 - 20:45
كتب : رضا السنباطي
هل يٌلغى دوري الدرجة الثانية لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.
اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية دوري الدرجة الثانية على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير المسابقة.
FilGoal.com يتواصل مع مسؤولي أندية الدرجة الثانية، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.
مجموعة الصعيد
بني سويف
يحتل فريق بني سويف صدارة مجموعة الصعيد، فما موقف النادي من المسابقة؟
محمد الواضح المشرف العام على فريق الكرة يُجيب لـ FilGoal.com.
الاستكمال أم الإلغاء؟
"موقفنا هو استكمال مسابقة الدوري".
أسباب اتخاذ هذا الرأي
"السبب هو النفقات المالية الكبيرة التي تم صرفها خلال الموسم والإلغاء يعد إهدارا للمال العام".
نتائج الموسم
في حالة إلغاء الموسم، فما مصير نتائج المسابقة لهذا الموسم برأيك؟ هذا السؤال طٌرح أيضا بقوة في الفترة الأخيرة.
"إذا تم الإلغاء نتجه للجدارة الرياضية وصعود أربعة أندية من الدرجة الثانية للدوري الممتاز".
"صعود أوائل المجموعات وصعود أفضل فريق من ثواني المجموعات ليصبح الدوري الممتاز مجموعة واحدة من 22 فريقا".
هل يمكن تغيير رأيه؟
"لن نقوم بتغيير رأي النادي في الإجتماع لأننا نبحث عن المصلحة العامة وليست الشخصية".
"نحن متصدرون للمجموعة ولكن قرارنا هو استكمال المسابقة لأن هذا هو العدل".
"إذا تم إلغاء المسابقة كأن لم تكن سنقوم بإجراءات تصعيد ضد القرار وسيصبح فشلا جديدا للجنة الخماسية".
البنك الأهلي
يحتل فريق البنك الأهلي وصافة مجموعة الصعيد بـ 35 نقطة بالتساوي مع بني سويف، فما موقف النادي؟
حديثنا هنا مع أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، الذي قال: ""قرار النادي هو استكمال المسابقة بعد صراع طوال الموسم مع بني سويف والألومنيوم وشبان قنا".
"اقتراح صعود أول وثاني من كل مجموعة في حالة إلغاء المسابقة".
"بينما كأن شيئا لم يكن، هذا الأمر نرفضه تماما".
"وهناك حلا بديلا أيضا وهو إقامة دورة رباعية لكل مجموعة وتكون في فنادق وملاعب يتم فيها الإجراءات الوقائية حفاظا علي عناصر المنظومة".
"الصالح العام هو الأهم للأندية حتي لا يضيع مجهود الأندية في الموسم".
شبان قنا
يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع، ويرغب النادي في استكمال الدوري.
وكشف رجب رزق رئيس النادي في حديثه مع FilGoal.com موقفه من مصير المسابقة، قائلا: "نحن مع استكمال الدوري نظرا للنفقات التي تم صرفها".
" في حالة الإلغاء يجب أن يكون القرار هو كأن شيئا لم يكن لأن المساواة في الظلم عدل".
" الفارق بيني وبين المتصدر أربع نقاط وهناك حلا أيضا وهو عمل دورة بين الرباعي المتصدر لصعود الأول".
"وإذا كان هناك قرارا مخالفا لقرار النادي سنتقدم بشكوى وتصعيد".
سوهاج
صاحب المركز السابع في مجموعة الصعيد بـ 22 نقطة، قراره سيكون مع إلغاء الدوري، وهو ما كشفه شريف شعبان مدير الكرة.
وقال شريف شعبان: "نادي سوهاج سيقرر عدم استكمال الدوري لصعوبة العودة بسبب النفقات المالية التي تتجاوز مليون و750 ألف جنية".
"وإذا تم إلغاء الموسم يجب صعود أوائل كل مجموعة ثم يصبح الدوري الممتاز مكون من 21 فريقا وإلغاء الهبوط في الدرجة الثانية".
"لن يتم تغيير رأي النادي في الإجتماع لأن رأينا ليس مصلحة شخصية".
وكشف "إذا قرر الاتحاد استكمال المسابقة وهو الأمر المخالف لنا، فلن نستطيع استكمال المسابقة لأن فندق الإقامة حاليا أصبح حجرا صحيا تابعا لوزارة الصحة وأيضا ملعب الفريق يتم تجهيزه من شركة ستادات فكيف ستعود المباريات".
تليفونات بني سويف
صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة يتفق في الرأي مع نادي سوهاج أيضا.
وأجاب أحمد سعد تمساح المشرف العام على الفريق على أسئلة FilGoal.com قائلا: "قرار النادي سيكون مع إلغاء المسابقة".
"لعدة أسباب وهي أسباب صحية لأن الصحة أهم من استكمال الدوري، وأسباب فنية نظرا لحصول اللاعبين علي راحة سلبية لمدة 3 أشهر والعودة تحتاج لشهر ونصف ونحن في مركز آمن في منتصف الجدول ودائما ننافس علي الصعود، وأسباب مالية واقتصادية لكل الأندية لعدم قدرتها حاليا".
"إدارة النادي لا تمانع صعود أوائل المجموعات للدوري الممتاز ولكن القرار الرسمي للجنة الخماسية".
"وإذا كان هناك قرارا باستكمال المسابقة وهو القرار المخالف لنا، فمن المستحيل العودة لاستكمال النشاط إلا بشرط وهو إقرار من أعضاء اللجنة الخماسية بضمان عدم إصابة أحد اللاعبين وتحمل المسؤولية كاملة".
النادي الأخير الذي تواصل معه FilGoal.com من مجموعة الصعيد هو متذيل الترتيب نادي طهطا الذي يتفق مع قرار الإلغاء.
وقال هيثم جمعة عضو مجلس إدارة النادي: "قرار الإلغاء هو قرار النادي".
" عودة النشاط ستحتاج لنفقات كبيرة وإبتعاد اللاعبين عن التدريبات واتجاه بعض اللاعبين للأعمال المهنية".
" وإذا كان هناك إلغاء فيجب أن يكون القرار كأن شيئاً لم يكن بدون صعود وهبوط أي فريق".
"وفي حالة كان القرار مخالفا للنادي، سنشارك ولكن سيكون أمرا صعبا بالنسبة لنا لعدم جاهزية اللاعبين وضيق الوقت".
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