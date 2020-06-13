فرق الممتاز (ب) تُحدد مصيره - مجموعة الصعيد بين الاستئناف والإلغاء والتصعيد

هل يٌلغى دوري الدرجة الثانية لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية دوري الدرجة الثانية على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير المسابقة.

FilGoal.com يتواصل مع مسؤولي أندية الدرجة الثانية، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.

مجموعة الصعيد

بني سويف

يحتل فريق بني سويف صدارة مجموعة الصعيد، فما موقف النادي من المسابقة؟

محمد الواضح المشرف العام على فريق الكرة يُجيب لـ FilGoal.com.

الاستكمال أم الإلغاء؟

"موقفنا هو استكمال مسابقة الدوري".

أسباب اتخاذ هذا الرأي

"السبب هو النفقات المالية الكبيرة التي تم صرفها خلال الموسم والإلغاء يعد إهدارا للمال العام".

نتائج الموسم

في حالة إلغاء الموسم، فما مصير نتائج المسابقة لهذا الموسم برأيك؟ هذا السؤال طٌرح أيضا بقوة في الفترة الأخيرة.

"إذا تم الإلغاء نتجه للجدارة الرياضية وصعود أربعة أندية من الدرجة الثانية للدوري الممتاز".

"صعود أوائل المجموعات وصعود أفضل فريق من ثواني المجموعات ليصبح الدوري الممتاز مجموعة واحدة من 22 فريقا".

هل يمكن تغيير رأيه؟

"لن نقوم بتغيير رأي النادي في الإجتماع لأننا نبحث عن المصلحة العامة وليست الشخصية".

"نحن متصدرون للمجموعة ولكن قرارنا هو استكمال المسابقة لأن هذا هو العدل".

"إذا تم إلغاء المسابقة كأن لم تكن سنقوم بإجراءات تصعيد ضد القرار وسيصبح فشلا جديدا للجنة الخماسية".

البنك الأهلي

يحتل فريق البنك الأهلي وصافة مجموعة الصعيد بـ 35 نقطة بالتساوي مع بني سويف، فما موقف النادي؟

حديثنا هنا مع أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، الذي قال: ""قرار النادي هو استكمال المسابقة بعد صراع طوال الموسم مع بني سويف والألومنيوم وشبان قنا".

"اقتراح صعود أول وثاني من كل مجموعة في حالة إلغاء المسابقة".

"بينما كأن شيئا لم يكن، هذا الأمر نرفضه تماما".

"وهناك حلا بديلا أيضا وهو إقامة دورة رباعية لكل مجموعة وتكون في فنادق وملاعب يتم فيها الإجراءات الوقائية حفاظا علي عناصر المنظومة".

"الصالح العام هو الأهم للأندية حتي لا يضيع مجهود الأندية في الموسم".

شبان قنا

يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع، ويرغب النادي في استكمال الدوري.

وكشف رجب رزق رئيس النادي في حديثه مع FilGoal.com موقفه من مصير المسابقة، قائلا: "نحن مع استكمال الدوري نظرا للنفقات التي تم صرفها".

" في حالة الإلغاء يجب أن يكون القرار هو كأن شيئا لم يكن لأن المساواة في الظلم عدل".

" الفارق بيني وبين المتصدر أربع نقاط وهناك حلا أيضا وهو عمل دورة بين الرباعي المتصدر لصعود الأول".

"وإذا كان هناك قرارا مخالفا لقرار النادي سنتقدم بشكوى وتصعيد".

سوهاج

صاحب المركز السابع في مجموعة الصعيد بـ 22 نقطة، قراره سيكون مع إلغاء الدوري، وهو ما كشفه شريف شعبان مدير الكرة.

وقال شريف شعبان: "نادي سوهاج سيقرر عدم استكمال الدوري لصعوبة العودة بسبب النفقات المالية التي تتجاوز مليون و750 ألف جنية".

"وإذا تم إلغاء الموسم يجب صعود أوائل كل مجموعة ثم يصبح الدوري الممتاز مكون من 21 فريقا وإلغاء الهبوط في الدرجة الثانية".

"لن يتم تغيير رأي النادي في الإجتماع لأن رأينا ليس مصلحة شخصية".

وكشف "إذا قرر الاتحاد استكمال المسابقة وهو الأمر المخالف لنا، فلن نستطيع استكمال المسابقة لأن فندق الإقامة حاليا أصبح حجرا صحيا تابعا لوزارة الصحة وأيضا ملعب الفريق يتم تجهيزه من شركة ستادات فكيف ستعود المباريات".

تليفونات بني سويف

صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة يتفق في الرأي مع نادي سوهاج أيضا.

وأجاب أحمد سعد تمساح المشرف العام على الفريق على أسئلة FilGoal.com قائلا: "قرار النادي سيكون مع إلغاء المسابقة".

"لعدة أسباب وهي أسباب صحية لأن الصحة أهم من استكمال الدوري، وأسباب فنية نظرا لحصول اللاعبين علي راحة سلبية لمدة 3 أشهر والعودة تحتاج لشهر ونصف ونحن في مركز آمن في منتصف الجدول ودائما ننافس علي الصعود، وأسباب مالية واقتصادية لكل الأندية لعدم قدرتها حاليا".

"إدارة النادي لا تمانع صعود أوائل المجموعات للدوري الممتاز ولكن القرار الرسمي للجنة الخماسية".

"وإذا كان هناك قرارا باستكمال المسابقة وهو القرار المخالف لنا، فمن المستحيل العودة لاستكمال النشاط إلا بشرط وهو إقرار من أعضاء اللجنة الخماسية بضمان عدم إصابة أحد اللاعبين وتحمل المسؤولية كاملة".

النادي الأخير الذي تواصل معه FilGoal.com من مجموعة الصعيد هو متذيل الترتيب نادي طهطا الذي يتفق مع قرار الإلغاء.

وقال هيثم جمعة عضو مجلس إدارة النادي: "قرار الإلغاء هو قرار النادي".

" عودة النشاط ستحتاج لنفقات كبيرة وإبتعاد اللاعبين عن التدريبات واتجاه بعض اللاعبين للأعمال المهنية".

" وإذا كان هناك إلغاء فيجب أن يكون القرار كأن شيئاً لم يكن بدون صعود وهبوط أي فريق".

"وفي حالة كان القرار مخالفا للنادي، سنشارك ولكن سيكون أمرا صعبا بالنسبة لنا لعدم جاهزية اللاعبين وضيق الوقت".

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