وكيل موليكا: الأهلي مثل ريال مدريد ويوفنتوس.. والزمالك لم يتواصل لضم اللاعب

كشف نيكولاس موريلي وكيل الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي موقف اللاعب من التوقيع لـ الأهلي أو الزمالك.

موريلي قال عن عرض الأهلي: "لا يوجد عرض رسمي من الأهلي، لكننا على تواصل مع النادي الذي أبدى اهتمامه بضم اللاعب للموسم المقبل".

أما عن الزمالك "لم يتواصل لضم اللاعب".

وأكمل عبر قناة النهار "لو تقدم الزمالك بعرض ليس لي رأي أن أرفض انتقاله للأهلي أوالزمالك، بالنسبة لي (الوكيل) الأهلي من أكبر أندية القارة مثل ريال مدريد أو يوفنتوس".

وتابع "موليكا لديه العديد من العروض من فرنسا وبلجيكا وتركيا والبرتغال، الأولوية له التعاقد مع نادي يُشركه بشكل مستمر".

وأضاف "مازيمبي هو من يمتلك قرار رحيله، واللاعب مرتبط بعقد مع النادي".

وأتم "لا يوجد شرط جزائي في عقد موليكا مع مازيمبي".

ووقع موليكا لشركة تسويق جديدة هي P&P Sports Management مقابل حق رعايته.

وسجل موليكا 19 هدفا في الموسم الحالي من بينها 7 في دوري أبطال إفريقيا الذي ودعه مازيمبي من الدور ربع النهائي.

وقال موليكا لـFilGoal.com في وقت سابق إن وسطاء تحدثوا معه بشأن الانتقال إلى الأهلي. (التفاصيل)

بينما نفى مازيمبي أن يكون الأهلي طلب رسميا التعاقد مع اللاعب. (التفاصيل)