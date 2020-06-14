مؤتمر سيتيين: أشعر بالرضا لاستعادة سواريز ومستوى برايثوايت

أبدى كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، ارتياحه للمستوى الذي ظهر عليه الفريق في مواجهة ريال مايوركا.

برشلونة استأنف النشاط الكروي بسحق مضيفه مايوركا برباعية نظيفة على ملعب سون مويش، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وصرّح سيتيين بعد اللقاء: "لقد رأينا العديد من الأمور التي انتظرناها في أداء الفريق، سنحاول تكرار ذلك دائما. بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا مبكرا".

وأضاف: "أحيانا أعطينا الفرصة لـ مايوركا، لكن في العموم أنا راضٍ عما قدمناه".

وواصل: "لم نكن متأكدين من الصورة التي سنظهر عليها، ربما افتقدنا بعض الدقة في التعامل مع الكرة، فقدناها أحيانا، لكن هذا سيتحسن مع تتابع المباريات".

وأكمل: "تخطي مباراة مماثلة يعطينا الثقة والاستمرارية والأفضلية في جدول الترتيب، أنا سعيد بهذه البداية".

وعبر عن سعادته: "أشعر بالرضا لرؤية لويس سواريز في الملعب مجددا، بالإضافة إلى مستواه خلال النصف ساعة التي خاضها، لقد قام بخمس أو ست لقطات بمستوى عالٍ".

وأضاف: "أنا سعيد أيضا بهدف برايثوايت وبمستواه خلال المباراة، أعتقد أنه عاش يوما مهما بالنسبة له".

كما أشاد بـ رونالد أراوخو المدافع الشاب الذي لعب المباراة كاملة: "أراوخو لعب مباراة رائعة، تعامل بشكل مميز مع كل المواقف، عليه أن يشعر بالفخر لمباراته الأولى كأساسي".

وأظهر مرونة أكبر في زيادة عدد التغييرات: "مسألة التغييرات الخمسة ستكون أمرا اعتياديا، سنحاول التأقلم معها والاستفادة بها".

برشلونة عانى كثيرا خارج ملعبه هذا الموسم، فهل لغياب جماهير المنافس تأثير إيجابي عليه؟

سيتيين أجاب: "أعتقد أن الجمهور له تأثيره على المباراة، لصالح وضد فريقه، لكني لا أعلم إلى أي مدى كان سيؤثر على المباراة. في ملعبي، أفضّل اللعب بجمهور، لأنه يدفعك في لحظات الشك".

أرتورو فيدال، ومارتن برايثوايت، وجوردي ألبا، وليونيل ميسي، سجلوا أهداف برشلونة الأربعة.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط مؤقتا عن ريال مدريد الذي يواجه إيبار اليوم الأحد.

فيما تجمّد رصيد مايوركا عند 25 نقطة في المركز 18.

برشلونة ارتحل شرقا إلى جزر البليار، وحل في بالما دي مايوركا الوجهة السياحية الأنيقة للغاية، لكنه لم يكن رؤوفا بالأرض التي استقبلته، ودك قلاعها بأربعة أهداف كاملة كانت قابلة للزيادة.

ليكمل مايوركا 10 مباريات متتالية دون الانتصار على برشلونة، إذ يرجع فوزه الأخير إلى موسم 2008\2009.































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