إسماعيل يوسف: كارتيرون مدرب ناجح بكل المقاييس

انهال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإشادة على باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

الزمالك أعلن أمس السبت عن تجديد عقد كارتيرون لمدة موسم إضافي، بعد أن تولى تدريب الفريق قبل عدة أشهر خلفا لـ ميتشو.

وقال يوسف عبر قناة ناديه: "كارتيرون ناجح بكل المقاييس وقدم موسما أكثر من رائع، وننتظر مزيدا من النجاحات في الفترة المقبلة".

وواصل: "هو كان يرغب في التجديد والاستمرار معنا، ونحن بدورنا أردنا استمراره".

وأضاف: "مقتنعون بإمكانياته، هو مدرب يعمل بمنتهى الجدية، ويشرف على كل شيء بنفسه".

وأكمل: "لديه جهاز فني على أعلى مستوى، ويحظى بدعم مادي واستقرار كبيرين".

وتابع: "انتقاء اللاعبين الذين يريدهم يسير بمنتهى السلاسة مع أمير مرتضى".

وأتم: "الأخبار الحلوة جية كتير".

وجدد كارتيرون عقده مع الزمالك لمدة سنة. (طالع التفاصيل)

باتريس كارتيرون تولى تدريب نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، خلفا لـ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدرب الصربي الذي بدأ الموسم رفقة الفريق الأبيض.

صاحب الـ49 عاما قاد الزمالك في 20 مباراة. فاز في 12 لقاء، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين.

المدرب الفرنسي قاد الزمالك للتتويج ببطولتي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي في شهر فبراير الماضي.

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