أحمد جلال إبراهيم: كارتيرون يرى أن الزمالك نادي بطولات

الأحد، 14 يونيو 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

أحمد جلال إبراهيم - أمير مرتضى منصور - هاني زادة - الزمالك

أشاد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، بـ باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي جدد عقده للتو.

الزمالك أعلن أمس السبت عن تجديد عقد كارتيرون لمدة موسم إضافي، بعد أن تولى تدريب الفريق قبل عدة أشهر خلفا لـ ميتشو.

وقال نائب الزمالك عبر قناة ناديه: "أشكر كارتيرون على تساهله في إمضاء العقد، لقد تنازل عن 50% من مستحقات الشهور الماضية، ووافق على تحسين عقده بنسبة 20% فقط".

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وأضاف: "كارتيرون كان مرتاحا للغاية وأراد تجديد التعاقد، هو يرى أن الزمالك نادي بطولات سيسمح له بتحقيق إنجاز وتحسين سيرته الذاتية".

وأتم: "إنجازات كارتيرون ستظهر بعد عودة النشاط الكروي، لقد سافرت معه في أكثر من بعثة، وعمله في أرض الملعب مميز للغاية".

وجدد كارتيرون عقده مع الزمالك لمدة سنة. (طالع التفاصيل)

باتريس كارتيرون تولى تدريب نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، خلفا لـ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدرب الصربي الذي بدأ الموسم رفقة الفريق الأبيض.

صاحب الـ49 عاما قاد الزمالك في 20 مباراة. فاز في 12 لقاء، وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين.

المدرب الفرنسي قاد الزمالك للتتويج ببطولتي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي في شهر فبراير الماضي.

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