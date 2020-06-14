أمير مرتضى: طالما عقود الأجانب سارية سنتمسك بهم.. وسنجدد لحازم إمام

الأحد، 14 يونيو 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

حازم إمام - أشرف بنشرقي - الإنتاج الحربي - الزمالك

تحدث أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن صفقات الفريق للموسم المقبل وموقف الأجانب.

أمير مرتضى قال: "شعارنا في الفترة المقبلة الاستقرار وسنرى نفس الفريق مستمرا".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "لدينا 7 لاعبين أجانب منهم 3 معارين لذلك نعمل حسابنا في الحصول على حقوقنا أولا ولن يرحل أحد دون رغبة النادي".

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وأضاف "كاتيرون لا يميل لتغييرات عديدة هو طلب لاعب أو اثنين، ولم يطلب رحيل سوى لاعب أو اثنين، بنسبة 98% لن نضم عددا كبيرا من الصفقات، نسعى لمزيد من التجانس بين الجميع وتلك طلبات الفرنسي".

وأكمل عن تجديد عقد محمود علاء قائلا: "جددنا تعاقده طبقا لوجهة نظر إدارة الكرة والمدير الفني نظرا لأهميته رغم أن عقده يتبقى فيه موسمين لأننا نريد استقراره النفسي".

وعن فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم واصل "لم أحصل على أي عرض رسمي للمحترفين الثلاثة، طالما عقودهم سارية فنحن نتمسك بهم".

وشدد "أجريت مكالمة مع ساسي وأكد أنه سعيد في الزمالك وهو ما صرح به في أحد الصحف التونسية، خاصة أن لديه موسم آخر في تعاقده".

وأوضح "لنا أولويات، جددنا للمدير الفني ومحمود علاء، الأسبوع المقبل سنجدد لحازم إمام".

ورد على حال وجود عرض لبيع مصطفى محمد قائلا: "قبل بيعه سأتفاوض لأجد الرقم الذي يناسب النادي وسنأخذ رأي المدير الفني فقد تكون الأولوية للحفاظ عليه".

وأردف "عقب عودته من الإعارة جُدد تعاقده لمدة 5 سنوات".

وعن إمكانية ضم حسام عاشور للزمالك: "قلت قبل مشكلته مع الأهلي أننا لم ولن نفاوضه، لأننا لسنا في حاجة لذلك المركز، وعقب المشكلة لم نتواصل معه نهائيا، هو لاعب لديه تاريخ في أي مكان".

وأتم "لو مرتضى منصور رئيس الزمالك سعى لضمه سنتجمع مع المدير الفني وسنخبره برأينا وهو ما لم يحدث".

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