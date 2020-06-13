رئيس الوداد: لم نمدد عقد جاريدو حتى الآن ولكن

السبت، 13 يونيو 2020 - 19:23

كتب : FilGoal

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

كشف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي عن عدم تجديد عقد مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو حتى الآن.

وقال رئيس الوداد: "حتى الآن لم نمدد عقد جاريدو لأن انشغالنا كبير بالوضعية الحالية التي تلزمنا بالتفكير في الرهانات التي تنتظر الفريق محليا وإفريقيا".

وأضاف في تصريحاته عبر صحيفة (المنتخب) المغربية "نحن مقتنعون بالعمل الذي أنجزه جاريدو منذ وصوله إلى الفريق. مرتاحون لأسلوب عمله".

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وتابع "لا أعتقد أن هناك ما يمنع من التجديد لجاريدو الذي ينتهي عقده مع الفريق نهاية شهر يونيو المقبل".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن على تواصل مع جاريدو وأعتقد أن استمراره على رأس الإدارة الفنية ليس موضوعا للنقاش. هو مرتاح معنا ونحن كذلك ولا نرى أي مانع لاستمراره معنا".

وأتم "لا أعتقد أننا سنصادف عقبات لنصل إلى صيغة للتمديد، الأمر أساسا لا يطرح أي أزمة".

وينتهي عقد جاريدو مع الوداد مع نهاية شهر يونيو المقبل.

ويحتل الوداد المغربي صدارة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 18 مباراة قبل أن تتوقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونجح جاريدو في قيادة الوداد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر مواجهة الأهلي.

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