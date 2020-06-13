سان جيرمان: كافاني يرحل رفقة تياجو سيلفا بنهاية الموسم

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رحيل الثنائي المخضرم: تياجو سيلفا، وإدينسون كافاني، بنهاية الموسم الجاري.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت قبل عدة أيام عن إبلاغ سان جيرمان لقائده تياجو سيلفا برحيله بنهاية الموسم.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لـ سان جيرمان، اليوم في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو: "إدينسون كافاني، وتياجو سيلفا، يرحلان بنهاية الموسم".

Leonardo: “Edinson Cavani and Thiago Silva will leave PSG at the end of the season, it’s confirmed”. 🔴 #PSG #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2020

وينتهي عقد الثنائي مع سان جيرمان هذا الصيف.

وانضم سيلفا إلى سان جيرمان قادما من ميلان في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين توج سيلفا بـ21 بطولة مع فريق العاصمة الفرنسية.

وشارك تياجو سيلفا صاحب الـ35 عاما مع سان جيرمان في 310 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

فيما انضم كافاني (33 عاما) إلى سان جيرمان عام 2013 قادما من نابولي مقابل 64 مليون يورو، وسجل معه 200 هدف في 301 مباراة.

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