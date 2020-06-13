مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لا يوجد توجه لإلغاء الدوري.. نواجه حرب شائعات

نفى مصدر داخل اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أن يكون هناك نية لديهم لإلغاء مسابقة الدوري لهذا الموسم.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "لا يوجد أي توجه لدى اللجنة بإلغاء الدوري الممتاز في نسخته الحالية كما يدعي البعض، بل بالعكس فاللجنة حريصة كل الحرص على استكمال المسابقة ولكن في النهاية القرار يعود للدولة صاحب القرار الفاصل".

وأضاف "وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد أكدوا على أن الحكومة هي وحدها صاحبة قرار عودة الدوري من عدمه وفقا لما تراه في صالح المجتمع في ظل تفشي وباء فيروس كورونا".

المصدر أتبع "بعض الشخصيات تدعي أن أعضاء اللجنة يسعون ويجتهدون لإلغاء الدوري، وكيف يكون ذلك واللجنة قدمت تصورا لوزارة الشباب والرياضة لعودة الدوري منذ فترة طويلة، ولكن القرار الفيصل في ذلك يعود للحكومة وفقا لما قرره الاتحاد الدولي".

وتابع "لا يوجد عضو واحد في الجبلاية يسعى لإلغاء الدوري كما يردد البعض، والاتحاد يعمل بكل قوة من أجل استئناف النشاط واستكمال الدوري والكأس بما يخدم مصالح الأندية والكرة المصرية".

المصدر أكمل "اللجنة بذلت مجهودا ضخما في النسخة الحالية من الدوري الذي شهد لأول مرة في التاريخ استخدام تقنية الـVAR واعتماد كرة موحدة للمباريات وغيره من التطور الهائل، وبالتالي حريصة على استكمال ما بدأته وتسعى لاستكمال الدوري".

وأتم "لو كانت نية الاتحاد هي إلغاء المسابقة، لما قررنا الاجتماع بكافة أندية الدوري الممتاز والدرجتين الثانية والثالثة واتخذنا قرارنا دون الرجوع لهم".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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