مؤتمر زيدان: هازارد وأسينسيو جاهزان

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد جاهزية لاعبيه إدين هازارد وماركو أسينسيو لمواجهة ضيفه إيبار يوم الأحد في أول مباراة للفريقين منذ جائحة كورونا.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي:"ركزنا على الجانب البدني وجاهزون للمنافسة".

وواصل نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق "الخبر السار أن هازارد وأسينسيو كان لديهما الوقت للعمل. إنهما جاهزان".

واستمر "هازارد بحالة جيدة جدا. الخبر السيئ هو أن (لوكا) يوفيتش سيبتعد فترة. حصلنا على شهر للاستعداد، هذا يكفي وأنا متفائل، لدينا 11 مباراة نهائية لنخوضها في الدوري. فارق النقطتين مع برشلونة ليس كبيرا وليس صغيرا أيضا. إنه أمر واقع".

وأردف "إتاحة 5 تبديلات أمر جيد بالنسبة لي".

وأتم زيدان متحدثا عن الحظر المنزلي "شاهدت كرة القدم بكثرة خلال فترة التوقف لأني أحبها جدا. لم أطبخ شيئا لأني حاولت لكني فشلت فشلا ذريعا".

ويستضيف ريال مدريد فريق إيبار في الجولة 28 من الدوري الإسباني الذي يتصدر ترتيبه برشلونة بفارق نقطتين عن الأول.

وعادت المباريات في إسبانيا بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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