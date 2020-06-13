بونوتشي عن إهدار رونالدو: العظماء يضيعون

قلل ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس من شأن إهدار زميله كريستيانو رونالدو لركلة جزاء أمام ميلان يوم الجمعة في مباراة لم تشهد أهدافا وعبرت بالأول لنهائي كأس إيطاليا.

وقال الإيطالي في حواره مع قناة Rai Sport:"حتى العظماء يهدرون. رونالدو دائما مهم لنا".

وواصل "يزيد الضغط على مدافعي المنافسين، لم يكن محظوظا اليوم و(جيانلويجي) دوناروما (حارس ميلان) أدى جيدا. سنرى يوفنتوس رائع ورونالدو رائع مرة أخرى".

واستفاد يوفنتوس من تعادله ذهابا في ميلانو بهدف لمثله في نصف نهائي كأس إيطاليا ليتأهل للمباراة الحاسمة على اللقب منتظرا نابولي أو إنتر ميلان.

ويجري نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء في الملعب الأولمبي بالعاصمة روما.

ويوفنتوس هو صاحب الرقم القياسي بـ13 تتويجا في كأس إيطاليا.

ورونالدو يعد من أفضل منفذي ركلات الجزاء في العالم لكنه أهدر عدة مرات من قبل أشهرها في نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 ونصف نهائي البطولة موسم 2011-2012 وضد إيران مع بلده البرتغال في كأس العالم الأخيرة.

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