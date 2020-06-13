برشلونة: بيع فاتي؟ لن نربح مالا بالاستغناء عن لاعبي أكاديمية النادي

شدد جابيير بيلاخوانا مدير برشلونة أن ناديه لا يفكر أبدا في الاستغناء عن لاعبين تدرجوا في أكاديمية النادي، مشيرا إلى تمسكه باللاعب الشاب أنسو فاتي.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

وقال بيلاخوانا في حواره مع صحيفة سبورت الإسبانية:"بالنسبة لنا، لا يوجد شيء مع فاتي، لم نتحدث أبدا عن بيعه".

وواصل "لن نستخدم لاعبين من الأكاديمية لربح مال. لا نية لدينا لبيع لاعبين سيكونون يوما ما في الفريق الأول".

وأتم "أعتقد أنه (فاتي) سعيد. سيكون لاعبا مهما في السنوات المقبلة".

وقالت تقارير إن مانشستر يونايتد مهتم باللاعب البالغ عمره 17 عاما، وأشارت أخرى إلى أن برشلونة قد يدخل فاتي صفقة تبادلية يحصل بموجبها على جيدون سانشو نجم دورتموند.

وشارك فاتي في 24 مباراة بالموسم الحالي مع برشلونة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ودخل فاتي قائمة برشلونة التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا مساء السبت في أول مباراة للفريقين منذ جائحة كورونا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

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