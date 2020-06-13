تقرير: يونايتد يفكر في إيموبيلي

السبت، 13 يونيو 2020 - 10:54

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - الدوري الإيطالي

قال موقع كالتشيو ميركاتو ويب الإيطالي إن مانشستر يونايتد يفكر في تقديم عرض للاتسيو للحصول على شيرو إيموبيلي هداف الدوري الإيطالي.

وقال الموقع إن يونايتد يدرس الأمر لكن لاتسيو سيتمسك بنجمه البالغ عمره 30 عاما.

ويمتد عقد إيموبيلي مع لاتسيو إلى 2023 ويقدم اللاعب أداء استثنائيا مع فريق العاصمة الإيطالية ويتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 27 هدفا بعد خوض فريقه لـ26 مباراة.

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ومتوقع أن يتمسك لاتسيو باللاعب الأسبق لتورينو ودورتموند خاصة مع اقتراب النادي من المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل لاتسيو وصافة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس.

ولعب إيموبيلي ليوفنتوس وسيينا وبيسكارا وجنوى وإشبيلية ويخوض حاليا موسمه الرابع مع لاتسيو.

وشارك إيموبيلي في 167 مباراة مع لاتسيو وسجل 116 هدفا وأرسل 33 تمريرة حاسمة.

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مانشستر يونايتد إيموبيلي
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