مواعيد مباريات السبت 13-6-2020 والقنوات الناقلة – برشلونة.. والنني وكأس إيطاليا

السبت، 13 يونيو 2020 - 10:41

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

يعود برشلونة لكرة القدم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف، فيما يلعب محمد النني رفقة بشكتاش في تركيا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 13 يونيو 2020، والقنوات الناقلة.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا.

الدوري الإسباني

يبدأ اليوم في الثانية ظهرا. إسبانيول يواجه ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ28 من المسابقة. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي الخامسة مساء، يلعب سيلتا فيجو مع فياريال عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ثم يلتقي ليجانيس مع بلد الوليد في السابعة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 3.

وأخيرا، يعود برشلونة بمواجهة ريال ماوركا الساعة العاشرة مساء. مباراة منقولة عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و3 وبتعليق عصام الشوالي.

الدوري الألماني

وفي ألمانيا، تستمر المواجهة ويلعب اليوم بايرن ميونيخ واحدة من مباراتين يحتاج للفوز بهما لضمان اللقب رسميا.

يبدأ اليوم بـ 5 مباريات في نفس التوقيت بالساعة الثالثة والنصف مساء. بادربورن مع فيردر بريمن عبر بي إن سبورتس 3. هيرتا برلين مع إينتراخت فرانكفورت عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويلعب كولن مع يونيون برلين عبر قناة بي إن سبورتس 7، فيما يلعب بوروسيا دورتموند مع فورتونا دوسلدروف عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويلعب فولفسبورج الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، مع فرايبورج عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأخيرا، يختتم بايرن ميونيخ اليوم بمواجهة بوروسيا مونشنجلادبخ الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كأس إيطاليا

وبعد تحديد يوفنتوس طرفا في نهائي كأس إيطاليا، يتحدد الطرف الثاني اليوم بمواجهة الإياب بين نابولي وإنتر ميلان الساعة التاسعة مساء.

الدوري التركي

وأخيرا، تُستكمل أيضا مباريات الدوري التركي اليوم السبت بثلاث مباريات. البداية بلقاء بلدية إسطنبول مع ألانيا سبور الساعة الخامسة والنصف مساء.

وفي الثامنة مساء. يلعب بشكتاش الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني، ضد أنطاليا سبور، فيما يلعب مالاطيا سبور مع قاسم باشا في نفس التوقيت.

الدوري البرتغالي

وآخر المواجهات ستكون بين سبورتنج براجا وبوافيشتا في الدوري البرتغالي، الساعة العاشرة مساء.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا.

طالع أيضا

يوفنتوس يهزم ميلان نفسيا وبدنيا

العراقي يجيب.. هل فاوضه الأهلي أو الزمالك؟

شرط مجلس الوزراء لعودة النشاط الرياضي في مصر

المقاصة ينفي طلب الأهلي محمد إبراهيم

ميسي يدعم برشلونة أمام مايوركا

الزمالك ينفي تلقيه عرض للاستغناء عن أوناجم

مواعيد مباريات السبت برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته 15 دقيقة | تقرير في الجول
بونوتشي عن إهدار رونالدو: العظماء يضيعون 16 دقيقة | أوروبا
برشلونة: بيع فاتي؟ لن نربح مالا بالاستغناء عن لاعبي أكاديمية النادي 33 دقيقة | أوروبا
تقرير: يونايتد يفكر في إيموبيلي 45 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات السبت 13-6-2020 والقنوات الناقلة – برشلونة.. والنني وكأس إيطاليا 58 دقيقة | أوروبا
ساري: رونالدو ليس معتادا على إهدار ركلات جزاء ساعة | أوروبا
عودة الكرة في إيطاليا.. "غباء" ساري في فوز يوفنتوس على ميلان النفسي والبدني ساعة | أوروبا
كريم العراقي: الأهلي والزمالك لم يطلبا ضمى.. وحصلت على وعدين من المصري 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 2 فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن 3 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 4 الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق
قد ينال إعجابك