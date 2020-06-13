ساري: رونالدو ليس معتادا على إهدار ركلات جزاء

يرى ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس أن كريستيانو رونالدو نجم الفريق لم يكن محظوظا حين تقدم ليسدد ركلة جزاء أمام ميلان يوم الجمعة في مباراة عبرت بالأول إلى نهائي كأس إيطاليا.

وقال ساري في حواره مع قناة Rai Sports بعد المباراة الأولى في إيطاليا منذ جائحة كورونا:"طلبت من رونالدو اللعب في العمق أكثر، كان سعيدا بتجربة ذلك ولعب المباراة التي يحتاجها في الوقت الراهن".

وواصل المدرب الأسبق لنابولي وتشيلسي "ربما ليس معتادا على إهدار ركلات جزاء، كان غير محظوظ بتسديده للكرة في القائم".

وكاد رونالدو يسجل مبكرا لصاحب الأرض لكنه أهدر ركلة جزاء تبعها طرد لأنتي ريبيتش لاعب ميلان صعب مهمة الأخير في ملعب يوفنتوس.

وانتهت المباراة بدون أهداف واستفاد يوفنتوس من تعادله ذهابا بهدف لمثله لينتظر نابولي أو إنتر ميلان في النهائي.

ويجري نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء.

وعادت الحياة لكرة القدم الإيطالية بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

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