في الـ+98 ليفانتي المنقوص يخطف نقطة من أرض فالنسيا ويؤكد عقدة الدربي التاريخية

فرّط فالنسيا في نقطتين بتعادله 1-1 أمام ضيفه ليفانتي على ملعب مستايا، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

رودريجو مورينو تقدّم لـ فالنسيا في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يخطف ليفانتي تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة بواسطة جونزالو ميليرو.

ليرفع فالنسيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، ويرفع ليفانتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز 12.

لتتأكد عقدة تاريخية لـ فالنسيا أحد زعماء إسبانيا، إذ لم يسبق له أبدا أن انتصر على جاره ليفانتي ذهابا وإيابا طوال 15 موسما من الصدامات بينهما.

المباراة شهدت انفراد داني باريخو قائد فالنسيا بالمركز التاسع على قائمة أكثر اللاعبين تمثيلا للخفافيش في المباريات الرسمية، برصيد 374 مباراة.

كما شكّلت المباراة ذكرى سعيدة وخالدة لـ باكو لوبيز مدرب ليفانتي الذي قاد الضفادع في المباراة رقم 77 في الليجا، ليصير صاحب الرقم القياسي على هذا الصعيد.

فالنسيا كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 29 بتسديدة صاروخية من كارلوس سولير، ارتدت من عارضة ليفانتي.

في الشوط الثاني ظهر اللون الأحمر في الدقيقة 74، عندما تحصل روجر مارتي مهاجم ليفانتي على بطاقة صفراء ثانية، أجبرته على مغادرة الملعب مطرودا.

هجمات فالنسيا الشرسة ازدادت حدة، فأطلق رودريجو رأسية قوية في الدقيقة 83، أبعدها سيرخيو بوستيجو بأعجوبة من على خط المرمى.

وعندما استبسل لاعبو ليفانتي في الدفاع عن النقطة، تقدّم فالنسيا بهدفٍ أول في الدقيقة 89 بعد عرضية خوسيه لويس جايا التي استقبلها رودريجو بلمسة رائعة دفعت الكرة إلى معانقة الشباك.

انتصار بدا في المتناول، حتى ارتكب مختار دياكابي مدافع فالنسيا هفوة قاتلة وتسبب في ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

الحكم اضطر إلى مراجعة تقنية الفيديو ليكتشف المخالفة، ويغيّر قراره من ركلة حرة خارج المنطقة، إلى ركلة جزاء، انبرى ميليرو لتسديدها في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ونجح في إدراك التعادل الثمين.

مباراة لُعبَت حتى الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، وانتهت على إثارة نارية بتعادلٍ إيجابي بين غريمي فالنسيا.

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