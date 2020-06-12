حارس خيتافي يُغرق فريقه ويهدي غرناطة انتصارا متأخرا

فاز غرناطة على ضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب نويفو لو كارمينيس، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

خيتافي تقدّم أولا بواسطة دافيد تيمور في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وانتظر غرناطة حتى الدقيقة 70 ليدرك التعادل بهدف عكسي سجله دجيني داكونام مدافع خيتافي إثر خطأ من الحارس دافيد سوريا الذي أساء الخروج من مرماه.

أخطاء سوريا لم تتوقف عند ذلك، بل عجز عن التصدي لتسديدة كارلوس فيرنانديز الضعيفة بعد 9 دقائق، لترتد إلى نفس اللاعب ويودعها بقوة بالغة في شباك خيتافي، معلنا عن التقدم السريع للأندلسيين.

ليرفع غرناطة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 46 نقطة في المركز الخامس، وتلقى ضربة موجعة في حظوظ تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

هذه الخسارة هي الأولى لـ خيتافي بعد أن يتقدم في النتيجة بالدوري الإسباني، منذ سقوطه أمام ديبورتيفو لاكورونيا في ملعب ريازور بشهر سبتمبر 2017.

كما تواصلت عقدة غرناطة الذي لم يهزمه خيتافي ذهابا وإيابا في أي موسم بتاريخ مواجهاتهما بالدوري الإسباني.

المباراة كانت الرقم 104 لـ خوسيه بوردالاس كمدرب لـ خيتافي في الليجا، ليصير أكثر المدربين قيادةً للفريق المدريدي في تاريخ المسابقة، إلا أنها لم تكن مناسبة مثالية للاحتفال برقمه القياسي.

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