اتحاد الكرة يعلن جدول اجتماعه مع الأندية لتحديد مصير الدوري

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 20:42

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن اتحاد الكرة رسميا مساء اليوم الجمعة عن جدول اجتماعاته مع الأندية الأسبوع المقبل في كل درجاته لتحديد مصير الدوري.

وأوضح بيان اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الاجتماعات ستشهد مناقشة "التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات".

ومن المقرر أن تنطلق الاجتماعات يوم الثلاثاء المقبل بلقاء أندية الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة.

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وفي اليوم ذاته سيتم الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالدرجة الثانية.

أما يوم الأربعاء فسيشهد الاجتماع بأندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان.

ويسبق ذلك الاجتماع اجتماعا آخر بأندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني.

أما يوم الأربعاء فسيتم الاجتماع بالإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود.

وسيتم الاجتماع في اليوم ذاته بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.

وأتم البيان "ستقوم اللجنة الخماسية بالاجتماع مع أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في المناطق التابعين لها، تماشيا مع الاجراءات الاحترازية المتبعه بسبب انتشار فيروس كورونا".

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