تشكيل القمة – رونالدو وديبالا وكوستا أساسيون في يوفنتوس.. وريبيتش مهاجم وحيد لـ ميلان

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 20:17

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ميلان - كأس إيطاليا

دفع ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بالقوة الضاربة في تشكيل فريقه الأساسي الذي سيلاقي ميلان في ملعب أليانز في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب سان سيرو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

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في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

في الدفاع: دانيلو- ليوناردو بونوتشي- ماتياس دي ليخت- أليكس ساندرو

في الوسط: بنتاكور- ميراليم بيانيتش- بليز ماتويدي

في الهجوم: دوجيلاس كوستا- باولو ديبالا- كريستيانو رونالدو

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في الدفاع: أندريا كونتي- سيمون كاير- أليسيو رومانيولي- دافيد كالابريا

في الوسط الدفاعي: فرانك كيسي- إسماعيل بن ناصر

في الوسط الهجومي: لوكاس باكيتا- جياكومو بونافنتورا- هاكان تشالها أوجلو

في الهجوم: أنتي ريبيتش

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