مدافع الوداد: أندية مصرية ترغب في ضمي.. قد أحسم قراري قريبا

كشف محمد الناهيري مدافع نادي الوداد الرياضي المغربي اهتمام أندية مصرية في التعاقد معه.

محمد الناهيري النادي : المغرب - للمحليين الوداد البيضاوي

وقال الناهيري: "تركت كامل الحرية لوكيلي من أجل التفاوض مع الأندية التي أظهرت رغبتها في ضمي".

وأضاف في تصريحاته عبر صحيفة (المنتخب) المغربية "هناك اهتمام من أندية مصرية وأخرى أوروبية، لكني لن أستعجل الرحيل".

وأوضح "سأدرس كل خطوة قد أقوم بها بشكل جيد، وفي حال لم تلب العروض الخارجية طموحي، الأولوية ستكون استمراري في الوداد".

وتابع "الحمد لله المستوى الذي قدمته مع الوداد جعل عدة أندية تريدني في تركيا، وفي غضون الأيام المقبلة قد أحسم قراري".

وأتم "الآن لا يمكن أن أتحدث عن أشياء لم تأخذ طابع الرسمية".

وربطت الصحف المغربية اسم الناهيري بالأهلي والزمالك إلى جانب صن داونز الجنوب إفريقي وفنربهاتشه التركي.

مدافع الوداد صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع فريقه المغربي مع نهاية الموسم الحالي.

وشارك الناهيري الذي يشغل مركز الظهير الأيسر أيضا في 13 مباراة هذا الموسم مع الوداد، ونجح في تسجيل 6 أهداف.

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