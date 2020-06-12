مؤتمر سيتيين الأول بعد كورونا: أحب اللعب قبل ريال مدريد.. وميسي جاهز تماما

عاد كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، للظهور في المؤتمرات الصحفية مجددا بعد أشهر من الغياب، قبل مواجهة مايوركا في الجولة 28 للدوري الإسباني غدا السبت.

سيتيين دخل قاعة المؤتمرات متوشحا كمامة طبية، قبل أن يخلعها للإجابة عن أسئلة الصحفيين الذين طرحوها عن بُعد، دون أن يتواجدوا في القاعة.

FilGoal.com يستعرض معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي الكبير الأول في عصر كورونا.

المؤتمرات الصحفية في عصر فيروس كورونا، كيكي سيتيين تلقى الأسئلة عن بُعد تحت هذه التغريدة ستجد المؤتمر الصحفي لمدرب برشلونة قبل مواجهة مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني👇 pic.twitter.com/0F3JinJEUw — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 12, 2020

كيف يتوقع مباراة مايوركا؟

"أود توجيه رسالة تضامن إلى عائلات كل الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

"كل المدربين يجهلون الطريقة التي ستظهر عليها فرقهم، لا ندري إن كنا برشلونة نفسه أم برشلونة مختلف، والأمر نفسه ينطبق على مايوركا، سنكتشف ذلك خلال المباراة".

"نحن في وضع جيد للغاية ولدينا حافز كبير للغاية، أعتقد أننا قادرين على أن نصير أفضل من المنافس".

حضور سيميدو لحفل عيد ميلاد وخرقه التعليمات الصحية

"من الجلي أنه كان مخطئا، لقد تحدثت معه وقد اعتذر لي وللجميع. لم أقرر بعد إن كان سيشارك أم لا، الأمر لن يتوقف على تصرفه بالطبع، لن أتأثر بما حدث وسأقرر على أسس كروية".

وضع صامويل أومتيتي

"إنه يحاول الوصول إلى مستوى جيد، لكنه يفتقد نسق اللعب بالمقارنة مع زملائه".

مواجهة نابولي في ملعب محايد

"سيضرنا أن نلعب الإياب أمام نابولي على ملعب محايد بعد أن لعبنا الذهاب على ملعبهم، لكن لو فرضت علينا الظروف ذلك، فسنتقبلها، ليس لدينا خيار آخر".

"مصيرنا يتوقف علينا في المنافسة بالدوري الإسباني، أما في دوري أبطال أوروبا، فنحن نضم الأفضل في العالم، وهذا قادر دائما على جعل الترشيحات في صالحنا"

هل يبدأ لويس سواريز أساسيا؟

"هو جاهز للمشاركة أساسيا بالطبع، لكني لا أراه قادرا على إكمال المباراة كلها".

هل حسم الليجا سيكون أسهل الآن؟

"لا أعرف، في الواقع أرى أن هذا التوقف كان مفيدا، خصوصا على مستوى الجانب الذهني للاعبين".

هل يستفيد من اللعب قبل ريال مدريد؟

"أفضّل اللعب قبل المنافس، لأني لو فزت فعندها أكون قد قمت بواجبي، أما إذا خسرت، فيمكن للمنافس أن يسقط أيضا. لكن في الحقيقة أن لا أهتم كثيرا بالمنافس".

الفوز سيزيد الضغط على ريال مدريد؟

"ربما، لكن ستُخلَق العديد من المواقف طوال الطريق المتبقي، أحيانا ستحدث أمور غير متوقعة. علينا فقط التفكير في الفوز على مايوركا وإبقاء الفارق مع ريال مدريد. لو واصل مدريد الفوز فقد تستمر المنافسة حتى الجولة الأخيرة".

حالة ميسي

"ميسي بخير تماما، لا أرى أي مشكلة في مشاركته غدا".

الـ5 تغييرات (سيتيين انتقد الفكرة في وقت سابق)

"يمكن أن تخلق مشكلة، لأنه يتوجب عليك إجراء هذه التغييرات الخمسة في 3 مناسبات فقط، ولذا أحيانا عليك أن تتخذ قرارا مزدوجا، قد يكون هذا مفيدا، وقد يكون ضارا كذلك، كل الآراء لها منطقها، إنه وضع جديد، سنرى إن كانت خطوة مفيدة أم ضارة لكرة القدم".

وضع أرتور ميلو في الفريق

"لقد عانى من إصابة واستغل هذا التوقف بشكل رائع، لقد تدرب جيدا في الفترة الماضية وموقفه مثل بقية اللاعبين".

"صحيح أننا تحدثنا، ولكن لم نتحدث مطولا. الوضع الحالي غير تقليدي وسيؤثر على سوق الانتقالات. حاليا، أعوّل على كل لاعبيني الموجودين في القائمة، أحتاج إلى الجميع بسبب الكم الكبير من المباريات. أما بشأن التكهنات الخارجية، فلن أعلق عليها".

هل يبدأ ميسي في كل المباريات؟

"سنرى بشأن ذلك، لحسن الحظ فاللاعبون يعرفون الحمل البدني الخاص بهم، وأنا أثق فيما يخبرني به لاعبيني".

هل تطبّع برشلونة 100% بأسلوب سيتيين؟

"إنها عملية تحتاج إلى الوقت مثل كل شيء".

هل أي صعيد يحتاج برشلونة إلى التحسن؟

"على مستوى الخروج بالكرة، لقد استغرقنا ساعات طويلة في تحليل تلك المسألة، وعملنا على إصلاحها في الوقت القليل الذي أتيح لنا".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد.

اقرأ أيضا:

إصابة طبيب الزمالك ومنتخب مصر السابق بفيروس كورونا

جديد مستقبل النني مع بيشكتاش

كيف يفكر الإسماعيلي بشأن عودة النشاط

موعد اجتماع الأندية باتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

هجوم قوي من لاعب المقاولون على الوسط الكروي المصري