لماذا يدعم شاكيل أونيل فريقا في الدرجة الرابعة الإنجليزية؟

يدعم شاكيل أونيل أحد أكبر نجوم كرة السلة الأمريكية نادي نورثامبتون القابع في الدرجة الرابعة الإنجليزية، لماذا؟

في 18 يونيو المقبل سيلتقي نورثامبتون مع شلتنام تاون في مباراة نصف النهائي لملحق التأهل للدرجة الثالثة، حيث سيظهر في المدرجات عبر صورة له مُجسدة على ورق مُقوى.

وسيظهر أونيل بوشاح النادي ملفوفا على عنقه في المدرجات بصورة كبيرة يصل ارتفاعها إلى 2.16 مترا.

وتعود مساندة أونيل لفريق نورثامبتون في ظل ارتباطه التجاري مع مالك النادي كلفن توماس.

وسبق لأونيل أن دعم النادي عام 2016 عن طريق فيديو من أجل الفوز بلقب والذي انتهى بصعودهم للدرجة الثالثة الإنجليزية.

وظهرت حلول مبتكرة في الفترة الأخيرة للتغلب على المدرجات الفارغة في ظل صعوبة حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا.

منها استخدام هتافات الجماهير في لعبة FIFA 20، أو أن يتابع الجماهير المباريات عبر الشاشات من خلال تطبيق "زووم"، أو وضع صورة المشجع على ورق مقوى في المدرجات لمتابعة فريقه.

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