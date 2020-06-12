لماذا يدعم شاكيل أونيل فريقا في الدرجة الرابعة الإنجليزية؟

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

سلة شاكيل أونيل

يدعم شاكيل أونيل أحد أكبر نجوم كرة السلة الأمريكية نادي نورثامبتون القابع في الدرجة الرابعة الإنجليزية، لماذا؟

في 18 يونيو المقبل سيلتقي نورثامبتون مع شلتنام تاون في مباراة نصف النهائي لملحق التأهل للدرجة الثالثة، حيث سيظهر في المدرجات عبر صورة له مُجسدة على ورق مُقوى.

وسيظهر أونيل بوشاح النادي ملفوفا على عنقه في المدرجات بصورة كبيرة يصل ارتفاعها إلى 2.16 مترا.

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Shaquille O'Neal cardboard cut-out

وتعود مساندة أونيل لفريق نورثامبتون في ظل ارتباطه التجاري مع مالك النادي كلفن توماس.

وسبق لأونيل أن دعم النادي عام 2016 عن طريق فيديو من أجل الفوز بلقب والذي انتهى بصعودهم للدرجة الثالثة الإنجليزية.

وظهرت حلول مبتكرة في الفترة الأخيرة للتغلب على المدرجات الفارغة في ظل صعوبة حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا.

منها استخدام هتافات الجماهير في لعبة FIFA 20، أو أن يتابع الجماهير المباريات عبر الشاشات من خلال تطبيق "زووم"، أو وضع صورة المشجع على ورق مقوى في المدرجات لمتابعة فريقه.

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شاكيل أونيل نورثامبتون
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