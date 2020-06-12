تقرير: رايولا يدافع عن بالوتيلي.. وبريشيا مُهدد بعقوبات بسبب البروتكول الطبي

تتواصل المعركة بين ماريو بالوتيلي وبريشيا، بعد رفض النادي مشاركة اللاعب في التدريبات.

ماريو بالوتيلي النادي : بريشيا بريشيا

وتلك المرة انضم مينو رايولا وكيله للدفاع عن المهاجم الإيطالي إذ قال عبر إنستجرام: "إنهم يميزون ضد بالوتيلي، لم يُختبر من قبل بريشيا، ولا حتى مسحة واحدة".

ورد بالوتيلي قائلا: "هذا حقيقي".

وبدأ الاتحاد الإيطالي التحقيق مع نادي بريشيا، خاصة أن كل نادي ملزم باختبار جميع اللاعبين ضد فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "إل ماسيجارو" الإيطالية فأن مفتشي الاتحاد الإيطالي تواجدوا اليوم في مقر النادي وظهر عدم استيفائهم لمتطلبات البروتكول الطبي ويمكن أن يُعاقبوا بشدة.

وبدأت الأزمة بين بالوتيلي والنادي عقب غيابه عن التدريبات الجماعية أكثر من مرة عقب عودة النشاط.

مهاجم ميلان وإنتر السابق قدم أوراقا تثبت شعوره بمشاكل في الجهاز الهضمي وظهر في اليوم التالي بالتدريبات بشكل طبيعي.

صاحب الـ29 عاما يرتبط بتعاقد مع بريشيا حتى نهاية عام 2022، لكنه يستطيع الرحيل مجانا عن الفريق بنهاية الموسم في حالة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

كانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت رسميا عن استئناف النشاط في الـ20 من شهر يونيو الجاري.

ويحتل بريشيا المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 26 مباراة، وبفارق 9 نقاط عن ليتشي صاحب المركز الـ17 الذي يهرب من الهبوط.

بالوتيلي شارك هذا الموسم في 19 مباراة مع بريشيا. سجل فيهم خمسة أهداف.

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