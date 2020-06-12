تغيير مُسمى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الصحة النفسية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميا تغيير اسم نهائي كأس الاتحاد المعروف بكأس الإمارات إلى "هيدز أب" او الرأس المرفوعة.

يأتي ذلك بناء على طلب من الأمير ويليام دوق كامبريدج الذي أعرب عن قلقه من التداعيات النفسية الناتجة عن آثار تفشي فيروس كورونا.

وقال الأمير ويليام في وقت سابق: "سنستغل نهائي البطولة لتعزيز أهمية الصحة النفسية والحالة الإيجابية للجميع".

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن ذلك التغيير تم بالاتفاق مع شركة طيران الإمارات الراعي الرئيسي للبطولة والتي وافقت على التبرع باسم النهائي.

وتوقفت مسابقة كأس الاتحاد عند الدور ربع النهائي بعد إيقاف النشاط الكروي في شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا.

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