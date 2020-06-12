صدمة في الوسط الرياضي.. وفاة مدرب عراقي بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 17:20

كتب : FilGoal

علي هادي - مدرب عراقي

تلقى الوسط الرياضي العراقي أنباءً صادمة بوفاة المدرب العراقي علي هادي بسبب فيروس كورونا.

علي هادي المدير الفني لفريق زانكو العراقي أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، قبل أن تتدهور حالته ويتوفى عصر اليوم الجمعة.

أخبار متعلقة
لاعب العراق: وكيلي أخبرني بوجود محادثات مع الأهلي.. أتمنى الانضمام له العراق ينظم خليجي 25 إصابة أول رياضية عراقية بفيروس كورونا رسميا.. إلغاء الدوري العراقي دون تحديد بطل

وحرص الاتحاد العراقي لكرة القدم على تعزية الوسط الرياضي بالكامل بعد وفاة علي كامل.

وقال الاتحاد العراقي في بيانه الرسمي الذي نشره اليوم الجمعة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بأحر التعازي إلى الوسط الرياضي لوفاة المدرب الكروي علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا".

"تغمد الله فقيد الرياضة العراقية بواسع رحمته وألهم أهله وذوية الصبر والسلوان".

وسبق للراحل علي هادي تولي تدريب منتخب الناشئين في العراق، إلى جانب تدريبه للعديد من الفرق العراقية مثل الزوراء والقوة الجوية والطلبة.

ويعد علي هادي هو أول حالة وفاة في الوسط الرياضي في العراق بسبب فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

إصابة طبيب الزمالك ومنتخب مصر السابق بفيروس كورونا

جديد مستقبل النني مع بيشكتاش

كيف يفكر الإسماعيلي بشأن عودة النشاط

موعد اجتماع الأندية باتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

هجوم قوي من لاعب المقاولون على الوسط الكروي المصري

كورونا العراق علي هادي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير مرتضى لـ في الجول: لم يتقدم أي فريق بعرض رسمي لضم أوناجم 8 دقيقة | الدوري المصري
تغيير مُسمى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الصحة النفسية 33 دقيقة | أوروبا
صدمة في الوسط الرياضي.. وفاة مدرب عراقي بسبب فيروس كورونا 36 دقيقة | الوطن العربي
ما أغفله مجدي عبد الغني في تباهيه بركلة جزاء 90 46 دقيقة | منتخب مصر
إصابة طبيب الزمالك ومنتخب مصر السابق بفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نٌجهز الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس لا ليجا: الجماهير قد تعود إلى الدوري الإسباني جزئيا قبل نهاية الموسم 2 ساعة | أوروبا
فادي نجاح متحسرا: مجال الكرة مليء بالنفاق والرياء والمكائد وقلة الأدب! 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 2 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 3 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 4 فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن
قد ينال إعجابك