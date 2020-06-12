صدمة في الوسط الرياضي.. وفاة مدرب عراقي بسبب فيروس كورونا

تلقى الوسط الرياضي العراقي أنباءً صادمة بوفاة المدرب العراقي علي هادي بسبب فيروس كورونا.

علي هادي المدير الفني لفريق زانكو العراقي أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، قبل أن تتدهور حالته ويتوفى عصر اليوم الجمعة.

وحرص الاتحاد العراقي لكرة القدم على تعزية الوسط الرياضي بالكامل بعد وفاة علي كامل.

وقال الاتحاد العراقي في بيانه الرسمي الذي نشره اليوم الجمعة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بأحر التعازي إلى الوسط الرياضي لوفاة المدرب الكروي علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا".

"تغمد الله فقيد الرياضة العراقية بواسع رحمته وألهم أهله وذوية الصبر والسلوان".

وسبق للراحل علي هادي تولي تدريب منتخب الناشئين في العراق، إلى جانب تدريبه للعديد من الفرق العراقية مثل الزوراء والقوة الجوية والطلبة.

ويعد علي هادي هو أول حالة وفاة في الوسط الرياضي في العراق بسبب فيروس كورونا.

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