رئيس لا ليجا: الجماهير قد تعود إلى الدوري الإسباني جزئيا قبل نهاية الموسم

يأمل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، عودة الجماهير بشكل جزئي للمدرجات قبل نهاية الموسم الجاري.

تيباس صرح بأنه سيتباحث مع مسؤولي الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، إمكانية عودة الجماهير بشكل تدريجي وآمن.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بطبيعة الحال لن يكون الحضور الجماهيري بحجم المدرجات كاملة، وستكون وفقا لمعايير معينة".

وأضاف "إذا استطعنا الحصول على الموافقة بحضور 10% أو 15% من سعة الملعب في نهاية الموسم الجاري، سأكون سعيدا جدا لأنه سيكون مؤشر لأننا على الطريق الصحيح".

وواصل "سنحتفل بشكل حقيقي حين نستطيع إنهاء الموسم بالنسبة لدوري الدرجة الأولى والثانية".

الدوري الإسباني أستٌئنف مجددا مساء أمس الخميس بدربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.

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