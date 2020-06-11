تقرير يكشف سبب غياب باولو مالديني عن مران ميلان

الخميس، 11 يونيو 2020 - 20:56

كتب : FilGoal

باولو مالديني

غاب باولو مالديني أسطورة ميلان عن مران ميلان أمس وهو ما فتح باب للشكوك حول اقتراب رحيله عن منصبه في النادي.

مالديني الذي يشغل منصب المدير التقني غاب بسبب خضوعه لعملية بسيطة لعلاج حصوات الكلى وفقا لموقع "MilanNews.it".

وأضاف الموقع أنه حضر اليوم من أجل مشاهدة تدريبات الفريق عشية مواجهة السيدة العجوز في نصف نهائي كأس إيطاليا.

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ونشرت صحيفة "كوييري ديللو سبورت" الإيطالية تقريرا عما حدث بين زلاتان إبراهيموفيتش وإيفان جازيديس المدير التنفيذي في مران أمس بغياب مالديني.

وتعد تلك العملية الجراحية الثانية التي يخضع لها أحد نجوم الدوري الإيطالي السابقين بعد أليساندرو ديل بيرو الشهر الماضي.

مالديني الذي يقترب من إتمام عامه الـ 52 وأصيب بـ فيروس كورونا ونجله في مارس الماضي وتعافى بشكل تام.

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