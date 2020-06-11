مؤتمر بيولي: الهدف عودة ميلان للبطولات الأوروبية.. ونواجه يوفنتوس بأقدام متساوية

الخميس، 11 يونيو 2020 - 20:38

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - المدير الفني لـ ميلان الإيطالي

يؤمن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن مواجهة يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا "متعادلة".

ميلان تعادل على أرضه ذهابا بهدف لكل فريق ويلتقي يوفنتوس بعد 3 أشهر من الغياب عن الملاعب عقب تفشي فيروس كورونا.

بيولي ظهر في المؤتمر الصحفي عشية المباراة وقال: "اللعب مجددا شيئا هاما وعلينا القيام بذلك بأمان، نحن في ميلان حذرين ونتخذ الإجراءات الضرورية وندعم العودة".

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وتابع "غياب الجماهير مُحطم لنا، لكنه الأقل شرا، هذا هو الطريق الوحيد".

وتطرق بيولي للحديث عن رالف رانكيك الذي تربطه التقارير بتدريب ميلان الموسم المقبل فرد: "سابقا أعرف أن مستقبلي مع الفريق يتبق عليه 14 مباراة، وهدفي واضح تقديم أفضل ما لدي في الموسم".

وأضاف "الهدف هو تأهل ميلان إلى البطولات الأوروبية، عن طريق الدوري أو الكأس، والكأس يأتي أولا لذلك هذا ما نركز عليه".

وأكمل "دائما أخبر اللاعبين أن شعار النادي الذي نحمله أهم من الأسماء المكتوبة على ظهر القميص".

وأشاد بالجزائري إسماعيل بن ناصر الذي ربطته التقارير للرحيل عن ميلان "أظهر قدرات كبيرة يمتلك الجودة نظرا لسنه ولديه الفرصة للتطور".

وواصل "يقدم مجهودا وفيرا وسيواصل النمو إذا أكمل على نفس النهج".

وعن مواجهة يوفنتوس المرتقبة قال: "واجهناهم مرتين هذا الموسم واتسمتا بالصعوبة لنا ولهم، علي أن أقول أننا غادرنا الملعب مع بعض الندم".

ميلان خسر من يوفنتوس في الدوري بهدف دون رد، وتعادل في الكأس وفي كلا المباراتين سجل البيانكونيري هدفه في الدقائق الأخيرة.

وأتم "نحن نبدأ بأقدام متساوية ولدينا عيوب النتائج السابقة ولكن لدينا الجودة في لعبنا، علينا التأقلم مع غياب الجماهير والتي تساعدنا وتساعد الخصم أيضا، دفعنا الثمن أمام جنوى في سان سيرو، وسنتعلم من الدرس".

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