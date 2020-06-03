راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي سيضم بن ناصر مقابل 50 مليون يورو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 20:50

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان الإيطالي

يسعى الإسباني بيب جوارديولا لضم الجزائري إسماعيل بن ناصر من صفوف ميلان الإيطالي.

إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية قالت أن مانشستر سيتي أبدى رغبته الأكيدة في ضم اللاعب وإنهاء الصفقة سريعا.

التقرير أضاف أن جوارديولا سيُقنع الجزائري بالانتقال لـ مشروع سيتي حتى وإن استبعد السيتيزينز من دوري أبطال أوروبا لموسمين بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف.

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وواصل التقرير أن قيمة الصفقة ستتكلف 50 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2019.

ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم مقبولا لـ ميلان الذي ضمه الصيف الماضي مقابل 16 مليون يورو من صفوف إيمبولي.

ولا يعد بن ناصر غريبا على الكرة الإنجليزية إذا قضى موسمين في أكاديمية أرسنال قبل الانتقال لإيمبولي مقابل مليون يورو في 2017.

وأشارت تقارير في وقت سابق لرغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب البالغ 22 عاما.

وخاض بن ناصر بقميص الروسونيري 23 مباراة واكتفى بصناعة هدف وحيد.

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