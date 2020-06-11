أرتيتا: العودة لكرة القدم بمواجهة سيتي أمرا غريبا.. سنحاول استغلال فراغ ملعب الاتحاد

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال أن العودة لاستئناف كرة القدم مرة أخرى بمواجهة مانشستر سيتي ستكون غريبة عليه.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي بعد عودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى من فترة التوقف الطويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، يوم 17 يونيو الجاري بملعب الاتحاد.

ونقلت شبكة أخبار سكاي سبورتس الإنجليزية تصريحاته أرتيتا قائلا: "العودة لكرة القدم بعد فترة طويلة بمواجهة مانشستر سيتي سيكون أمرا غريبا علي، فمنذ عدة شهور فقط كنت أعمل هناك".

وأضاف "لا يمكنني إنكار ذلك أنا أعرف الجميع هناك بعدما قضيت معهم أربع سنوات رائعة مع موظفي النادي واللاعبين".

المدرب الإسباني أكمل "لكني أمل في الاستفادة من فراغ ملعب الاتحاد وعدم حضور الجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل "أنا حقا متحمس ولا يمكنني الانتظار للعودة لكرة القدم مرة أخرى وفعل الأشياء التي نحبها بشكل كبير".

وأكمل "حصلنا على إجراءات جيدة مثلما يحدث في الدوري الألماني وأتمنى أن تساعدنا".

وأتم تصريحاته "ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي وأنا أنتظرها بشدة".

ويحتل أرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.

وتولى أرتيتا تدريب أرسنال في شهر يناير خلفا لمواطنه أوناي إيمري.

وقضى أرتيتا 4 سنوات مع مانشستر سيتي يعمل خلالهم كمدرب مساعد في الجهاز الفني لجوسيب جوارديولا.

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