مصدر بـ الاتحاد الكاميروني لـ في الجول: لم نعتذر عن عدم استضافة نهائي دوري الأبطال حتى الآن

شدد مصدر بالاتحاد الكاميروني لكرة القدم أنه لم يعتذر عن عدم استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

ولكن المصدر استدرك في تصريحاته لـFilGoal.com: "رئيس الاتحاد سيدو نجويا سيجتمع مع الحكومة لبحث وضعية استضافة النهائي، وكذلك كأس أمم إفريقيا".

وأكمل "القرار الذي سيصدر سيكون بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

وأتم "نحن في كامل الاستعداد على كل الأحوال، لكننا ننتظر المناقشات التي ستحدث في الأيام المقبلة".

وقال تقرير جريدة المنتخب المغربية، إن الزمالك سيواجه الرجاء ذهابا يوم 4 سبتمبر، بينما يواجه الأهلي الوداد يوم 5 سبتمبر.

أما بالنسبة لمواجهتي الإياب المفترض إقامتهما على ملعب الأهلي والزمالك، فبحسب جريدة المنتخب ستقام مواجهة الأهلي والوداد يوم 11 سبتمبر والزمالك والرجاء يوم 12 سبتمبر.

وحددت الجريدة يوم 25 سبتمبر لنهائي البطولة، على ملعب سيتحدد لاحقا بعد اعتذار ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، وهو ما نفاه المصدر.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن سيناريو لعب مباريات دوري الأبطال في سبتمبر، يبدو الأكثر واقعية.

وتوقف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عند الدور نصف النهائي وأمام 3 فرق مصرية فرصة التتويج بلقب قاري.

وبلغ الزمالك والأهلي نصف نهائي دوري الأبطال، سيلعب الأول ضد الرجاء بينما يصطدم الثاني بالوداد.

وفي الكونفدرالية سيلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني وإذا عبر للنهائي سيواجه نهضة بركان أو حسنية أغادير المغربيين.

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