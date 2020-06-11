مصدر بـ الاتحاد الكاميروني لـ في الجول: لم نعتذر عن عدم استضافة نهائي دوري الأبطال حتى الآن

الخميس، 11 يونيو 2020 - 15:20

كتب : محمد عبد العظيم

ملعب جابوما - الكاميرون

شدد مصدر بالاتحاد الكاميروني لكرة القدم أنه لم يعتذر عن عدم استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

ولكن المصدر استدرك في تصريحاته لـFilGoal.com: "رئيس الاتحاد سيدو نجويا سيجتمع مع الحكومة لبحث وضعية استضافة النهائي، وكذلك كأس أمم إفريقيا".

وأكمل "القرار الذي سيصدر سيكون بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

أخبار متعلقة
معجزة سان سيرو.. المباراة التي تدخل فيها رئيسا الكاميرون والأرجنتين! تقرير مغربي: بعد إلغاء الدوري.. إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون تتزايد خيمة في الجول - السقا: لم نقصد إقصاء الكاميرون من مونديال 2006 وسونج تعجب من قوتنا

وأتم "نحن في كامل الاستعداد على كل الأحوال، لكننا ننتظر المناقشات التي ستحدث في الأيام المقبلة".

وقال تقرير جريدة المنتخب المغربية، إن الزمالك سيواجه الرجاء ذهابا يوم 4 سبتمبر، بينما يواجه الأهلي الوداد يوم 5 سبتمبر.

أما بالنسبة لمواجهتي الإياب المفترض إقامتهما على ملعب الأهلي والزمالك، فبحسب جريدة المنتخب ستقام مواجهة الأهلي والوداد يوم 11 سبتمبر والزمالك والرجاء يوم 12 سبتمبر.

وحددت الجريدة يوم 25 سبتمبر لنهائي البطولة، على ملعب سيتحدد لاحقا بعد اعتذار ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، وهو ما نفاه المصدر.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن سيناريو لعب مباريات دوري الأبطال في سبتمبر، يبدو الأكثر واقعية.

وتوقف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عند الدور نصف النهائي وأمام 3 فرق مصرية فرصة التتويج بلقب قاري.

وبلغ الزمالك والأهلي نصف نهائي دوري الأبطال، سيلعب الأول ضد الرجاء بينما يصطدم الثاني بالوداد.

وفي الكونفدرالية سيلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني وإذا عبر للنهائي سيواجه نهضة بركان أو حسنية أغادير المغربيين.

اقرأ أيضا

تقرير مغربي يكشف مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال

لفتة رائعة من صلاح

أيت مناموفيتش يستهدف ثنائي الزمالك

كوميك بوك - بيكلز.. الكلب الذي أنقذ كأس العالم

وزير الرياضة يحدد الموعد الأنسب لاستئناف النشاط

دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا الأهلي الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
جازيديس يرد على إبراهيموفيتش: ميلان ليس كما كان 34 دقيقة | أوروبا
إلى الأهلي والزمالك.. أورلاندو بايرتس يكشف لـ في الجول كيف يتواجد في لعبة فيفا 41 دقيقة | لعبة في الجول
صلاح يغيب عن فوز ليفربول الساحق على بلاكبيرن وديا ساعة | أوروبا
مدرب فرانكفورت: الخسارة من بايرن مؤلمة ولكن ضياع الحلم الأوروبي أكثر ألما 2 ساعة | أوروبا
مصدر بـ الاتحاد الكاميروني لـ في الجول: لم نعتذر عن عدم استضافة نهائي دوري الأبطال حتى الآن 3 ساعة | إفريقيا
خبر في الجول - كيف يتحرك الزمالك في ملف تجديد نجوم ألعاب الصالات 3 ساعة | رياضات أخرى
إيقاف ديلي ألي بسبب "نكتة فيروس كورونا" 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي يعتمد على أمرين في مواجهة "انتهاء عقد فايلر قبل استئناف النشاط" 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 2 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 3 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 4 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون
قد ينال إعجابك