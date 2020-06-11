خبر في الجول - كيف يتحرك الزمالك في ملف تجديد نجوم ألعاب الصالات

الخميس، 11 يونيو 2020 - 14:53

كتب : محمد سمير

كرة يد - الزمالك - يد الزمالك

لا يزال مصير الموسم الجاري في مختلف الألعاب غامضا باستثناء كرة السلة بعد إعلان الاتحاد المصري استئنافه في منتصف أغسطس.

ويبحث الزمالك إمكانية تجديد تعاقد نجوم فريقه في مختلف ألعاب الصالات كما يبحث عن تدعيم الصفوف بصفقات جديدة.

وكان FilGoal.com قد كشف ما توصل إليه النادي الأهلي في هذا الملف حتى الآن. (من هنا)

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وعلم FilGoal.com كيف يتحرك الزمالك في هذا الملف حتى الآن وهو كالآتي:

كرة السلة:

يعتبر فريق السلة هو الذي تم حسم مصيره هذا الموسم بعد الخروج من نصف نهائي دوري المحترفين بجانب الخروج من الكأس.

ولم تصدر اللجنة المنظمة لبطولة أبطال إفريقيا مصير المسابقة بعد إيقافها لأجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وينتظر نادي الزمالك القرار الفني حول عبد الرحمن خالد لاعب سبورتنج الذي تم استعارته في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ويدرس الأبيض التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل وبدأ التفاوض مع سبورتنج، كما توصل الفريق لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقد أدهم عصام.

أما بالنسبة لأنس أسامة نجم الفريق، فيتفاوض الفريق مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب أبدى ترحيبه المبدئي وطالب فقط بتعديل عقده قبل التجديد.

كرة اليد:

ينتظر الزمالك عدد من الملفات الهامة في قطاع كرة اليد أبرزها التجديد لخماسي الفريق يحيى الدرع وأكرم يسري ومحمود فلفل ومحمد لوكا وعلي هشام نصر.

ويعتبر علي هشام نصر الأقرب لتجديد تعاقده ولا يزال موقف باقي اللاعبين غامضا.

وينتظر الزمالك قرار اتحاد اللعبة حول الموسم الجاري سواء بالاستئناف أو الإلغاء.

واجتمع أحد مسؤولي النادي مع يحيى الدرع قبل أزمة فيروس كورونا للاتفاق على التجديد وطالب اللاعب الانتظار حتى نهاية الموسم ليدرس موقفه.

ومن المنتظر أن تجمع جلسة جديدة بين مسؤولي الزمالك والدرع خلال الفترة المقبلة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة اليد.

ولم يصل النادي حتى اللحظة لاتفاق رسمي مع أحد من اللاعبين المقرر أن تنتهي عقودهم بشأن التجديد.

وتنص قوانين الاتحاد المصري لليد على التجديد أو تدعيم الصفوف بعد نهاية الموسم عن طريق الاستمارات التي يتم منحها للأندية.

كرة الطائرة

ينتهي تعاقد ستة لاعبين من فريق الزمالك بنهاية الموسم الجاري وهم رضا هيكل وأحمد يوسف عفيفي وعمر عرابي وسعد محسن وأحمد عزمي وعمر إيهاب.

وعلم FilGoal.com أن المسؤولين في انتظار الرؤية الفنية للجهاز الفني لبدأ مفاوضات التجديد أو تدعيم الصفوف.

أما محمد محسن فعكس التقارير المنتشرة بنهاية عقده هذا الموسم، إذ يتبقى له موسم آخر مع الفريق.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب كان يدرس عرضين للاحتراف الموسم المقبل أحدهم من اليونان والآخر من بلجيكا.

ولكن توقف الأمر تماما بعد جائحة فيروس كورونا، وينتظر مسؤولوا النادي قرار الاتحاد المصري سواء باستئناف النشاط أو إلغاء الموسم الجاري.

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