إيقاف ديلي ألي بسبب "نكتة فيروس كورونا"

الخميس، 11 يونيو 2020 - 14:34

كتب : FilGoal

ديلي ألي - توتنام - ريد بول لايبزيج - دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف ديلي ألي لاعب توتنام لمباراة واحدة بسبب تعليقه الساخر على فيروس كورونا في فبراير الماضي.

ديلي ألي

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

ألي سخر من رجل آسيوي يرتدي كمامة خوفا من فيروس كورونا في فبراير الماضي عبر حسابه الشخصي على سناب شات، وذلك قبل أن تتسبب جائحة الفيروس في رعب للعالم.

وأفاد توتنام في بيان "بعد جلسة استماع أبلغ اتحاد كرة القدم الإنجليزي النادي أنه تم إيقاف ديلي ألي عن مباراة الفريق الأولى في الدوري عقب عودته، ضد مانشستر يونايتد، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني".

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وأضاف البيان "يجب على اللاعب حضور دورة تعليمية بعد خرق القواعد فيما يتعلق بنشر تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير 2020".

وقال ديلي ألي ردًا على قرار الاتحاد الإنجليزي "أود أن أعتذر مرة أخرى عن أي مخالفة ناتجة عن سلوكي".

وتابع الدولي الإنجليزي "لقد كانت نكتة سيئة للغاية حول فيروس كورونا الذي أثر علينا الآن أكثر مما كنا نتخيل".

وواصل "أنا ممتن لأن اتحاد كرة القدم أكد أن أفعالي لم تكن عنصرية لأنني احتقر العنصرية بكل أنواعها".

وأتم "علينا جميعًا أن نعي الكلمات والأفعال التي نستخدمها وكيف يمكن للآخرين رؤيتها ".

ويستعد توتنام لاستضافة مانشستر يونايتد في المباراة الافتتاحية لأول جولة كاملة يعود بها الدوري الإنجليزي، وهي الجولة 29، يوم الجمعة 19 يونيو.

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