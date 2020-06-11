ذا أثليتيك: أندية الدوري الإنجليزي وافقت بالإجماع على بروتوكولات يوم المباراة

الخميس، 11 يونيو 2020 - 13:17

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

قالت شبكة "ذا أثليتيك" إن أندية الدوري الإنجليزي الـ20 وافقوا على بروتوكولات يوم المباراة.

وكانت تلك الخطوة الأخيرة قبل استئناف الدوري الإنجليزي بعد 6 أيام.

وتضم تلك البروتوكولات، القواعد والنصائح الخاصة بالسفر، وترتيبات الملعب، وقواعد استخدام المسابح وحمامات الثلج للاستشفاء.

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وبحسب ديفيد أورنستين مراسل ذا أثليتيك، فإن الأندية أيضا ناقشت كيفية ظهور حملة #BlackLivesMatter خلال المباريات.

بريطانيا تشهد احتجاجات قوية بسبب اختناق جورج فلويد صاحب البشرة السوداء حتى الموت يوم 25 مايو المنصرم في الولايات المتحدة على يد ضابط شرطة بسبب العنصرية.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

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